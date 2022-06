Andrés Holguín, abogado de Byron Castillo, revela detalles de la demanda contra la federación chilena: “Lo agarraron como a una piñata”

La presentación chilena contra la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) siempre apuntó al caso de un solo protagonista: Byron Castillo. Así, al menos, lo reconoce el abogado del lateral, Andrés Holguín, quien entrega detalles de las acciones legales que presentará el jugador contra la Federación de Fútbol de Chile (FFCh) en un par de semanas. “El caso de la federación chilena suponía un acto de corrupción entre la federación, el jugador y el estado ecuatoriano”, acusa el jurista, en entrevista con El Deportivo.

¿Es cierto que Byron Castillo demandará a la federación chilena?

Todavía no hemos iniciado nada. El jugador acaba de ser vendido a México, al Grupo Pachuca, al León. El jugador tiene que concentrarse en su nuevo club. Además de ello, tenemos el Mundial. Por eso, no tenemos apuro en el tema. No es que estemos obligados. Las federaciones todavía están en litigio. Hemos hablado con el representante del futbolista, José Chamorro, y seguramente lo haremos más adelante.

¿Cómo ha tomado Byron toda esta situación?

Lo más cómico es que él (Castillo) no fue acusado en el caso de las federaciones. El expediente de FIFA fue de la federación chilena contra la ecuatoriana. Sin embargo, la federación chilena -a través de su abogado Eduardo Carlezzo y sus directivos- no pararon de hacer comentarios y acusaciones en contra de Byron. Comentarios dañinos. Inclusive, en la última conferencia de Carlezzo, un par de días antes de la resolución, hizo comentarios muy perjudiciales contra el jugador. Fueron muy acusatorios. A raíz de todo es que decidimos de demandar ¡Hasta cuándo se tienen que aguantar estas acusaciones sin fundamentos!... Todo sin pruebas. Entonces, había que hacer algo. Una persona como Carlezzo no puede salir a declarar lo que se dijo en contra del jugador por el simple hecho de que exista un problema entre federaciones. Con todo eso, se tomó la decisión de iniciar una acción en contra de la federación chilena.

¿Dónde se presentaría esta denuncia?

Esa es una de las cosas que aún analizamos. Estamos hablando con un estudio jurídico en Argentina con el que trabajaremos la demanda. Estamos analizando cuál sería el mejor escenario. No sabemos si en FIFA, que sería el organismo ideal, pero la FIFA no es muy abierta a esta demanda de daños y perjuicios. Podemos ir a la justicia ordinaria, pero hablamos de un jugador acá en Ecuador en una demanda contra Chile. Todo eso estamos viendo, sosteniendo reuniones. La prioridad esta semana era que se cerrara la transferencia del jugador. Yo creo que en un par de semanas vamos a retomar el tema, empezar a hablarlo y ya tener un esquema de cómo serían las actuaciones que vamos a presentar contra la federación chilena.

¿Cómo está el ánimo de Byron?

Bueno, el jugador al gozar de la confianza del técnico de la selección, Gustavo Alfaro, para estos dos partidos que se acaban de jugar, lo han ayudado bastante. Lo mismo el hecho de que haya sido vendido. Efectivamente, hubo un impacto emocional que se notó en un partido de Barcelona contra Aucas, en Quito. Pero Byron ya está saliendo, tiene un apoyo familiar muy fuerte, un excelente agente que ha estado con él todo el tiempo. Se le ha dado, muchas veces, incluso yo le di -sin ser abogado de la federación ecuatoriana- esa seguridad de que no había cómo perder este caso. La denuncia presentada por la federación chilena era ridícula. No había forma. Le dijimos que se quedara tranquilo. Así también se lo expresé a la federación ecuatoriana. Y el tiempo nos dio la razón.

¿El jugador tuvo algún tipo de tratamiento psicológico?

Eso ya es un tema privado del jugador. Yo ni siquiera me he metido a averiguarlo. El tiene una familia muy fuerte y su agente es una persona de mucho bagaje acá en el Ecuador. Sabe cómo manejar esas cosas. Yo veo la parte legal y en esos temas personales no me meto y no sabría responder esa pregunta.

Se lo pregunto por las imágenes que se vieron en ese partido del que salió llorando…

Eso se vio. También estamos hablando que es un chico, a quien se le ponen tantas responsabilidades. El tema de la selección, el hecho de jugar en el equipo más grande del Ecuador. Barcelona estaba disputando la primera etapa con clasificación a la final de la primera etapa del torneo, con clasificación directa a Copa Libertadores. Fue una semana muy complicada no sólo para Byron, sino también para Barcelona. Este tipo de presión tiene distintas formas de afectar a las personas. Byron también tenía este tema, entonces quizás eso ocasionó lo que ustedes también vieron.

¿Después de toda esta situación existe un sentimiento anti chileno en Ecuador?

No, para nada. Yo he estado en Chile, tengo colegas amigos allá, a quienes aprecio bastante… Tú sabes que el fútbol genera pasiones, pero no es que ahora los ecuatorianos odiemos a los chilenos. Este es un tema de fútbol. La federación chilena cometió errores en este caso. Cometió errores en su forma de actuar y de declarar cosas en contra del jugador. Pero ese es un grupo reducido de personas. No por el accionar de los dirigentes del fútbol chileno, o mejor dicho por el accionar de su abogado, vamos a satanizar a una sociedad y a un país tan querido. Sería una estupidez de mi parte.

Entonces acá el tema es la personalización en el jugador…

Ese es el problema. Todo se lo lanzaron encima al jugador. Las declaraciones en contra de la federación ecuatoriana eran muy leves. Todo era contra Byron Castillo. El caso de la federación chilena suponía un acto de corrupción entre la federación, el jugador y el estado ecuatoriano. Pero todas las declaraciones terminaban degenerándose en contra del jugador. Cuando lo que tenía que probar era otra cosa. Byron demandará a la federación chilena, porque lo agarraron como a una piñata más o menos. Todos los golpes le llegaban a él. Entonces era hora de que el jugador reaccionara y lo ha hecho. Su agente también. Han resuelto iniciar las acciones que correspondan para resarcir los daños que han ocasionado todas estas declaraciones sin fundamentos.

¿Se le causó mucho daño al jugador?

Todo tendrá que ser analizado. Te repito, la decisión de tomar estas acciones recién se decidió la semana pasada, a raíz de la última declaración de Carlezzo. Luego de eso, los partidos por la selección y la venta del jugador. Una vez que esté acoplado en México, empezaremos a retomar este tema, no tenemos apuro. Como ustedes saben el tema de FIFA aún no ha terminado, asumo que Chile pedirá un fundamento y quizás apele. Entonces, mientras el caso siga abierto en FIFA, nosotros tenemos todo el tiempo. Quizás, en el camino vengan más declaraciones en contra de Byron que le den más fuerza a nuestro proceso. Decidimos tomar acciones, pero todavía no tenemos tiempo, lugar ni cuantía.

¿Esta causa la patrocinará usted?

Lo estamos analizando, porque no sabemos aún dónde la presentaremos. Si lo hacemos en Chile, yo no puedo hacerlo. Sí en el TAS o en la FIFA. Si lo hacemos acá, también. Pero todo dependerá del tipo de acción, si es criminal o penal. Ahí tendremos que contratar un experto. La carrera del futbolista es corta, como para andarla entorpeciendo o distrayéndola.