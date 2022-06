La prensa internacional se burla de la Roja tras el fallo de la FIFA: “Chile, no te vistas que no vas”

La denuncia de Chile contra la Federación Ecuatoriana de Fútbol por la utilización de Byron Castillo en el proceso de Eliminatorias finalmente obtuvo su respuesta. El máximo ente del fútbol internacional decidió cerrar el procedimiento contra la FEF, por lo que Chile no estará presente en el Mundial de Qatar 2022, que era el objetivo que se buscaba.

A raíz de esto la prensa internacional reaccionó con todo, cargándole la mano a Chile por querer ingresar a la Copa del Mundo por secretaría.

Uno de ellos fue TYC Sports. El medio argentino publicó en su página web que “FIFA desestimó el reclamo chileno y Ecuador va al Mundial”.

Pero su comentario menos serio se dio en la cuenta de Twitter del medio en la que publicaron una fotografía envejecida de Arturo Vidal acompañada de un testo que dice “Año 2054: Arturo Vidal sigue trabajando para llevar a sus hijos al Mundial”. Incluso hacen una aclaración: “Lo publiqué hace dos meses y tenía que volver a hacerlo”.

Olé, por su parte, tituló que “salió el fallo de la FIFA: Ecuador al Mundial, Chile no”. Y más adelante expresaron que “la atrapante novela mundialista llegó a su fin. Después de varios días de fuego cruzado y todo tipo de rumores, este viernes, cerca del mediodía de nuestro país, la FIFA dio a conocer el fallo del caso Byron Castillo y Gustavo Alfaro apretó el puño: el máximo organismo del fútbol determinó que Ecuador podrá jugar el Mundial de Qatar y no dio lugar al reclamo de Chile, que pasó de la ilusión por ganar la clasificación en el escritorio a la decepción”, expusieron.

En Perú, Líbero destacó que “¡Ecuador sí va a Qatar 2022! FIFA no le dio la razón a Chile por su reclamo por Byron Castillo”. Además expusieron que “Ecuador mantiene su lugar en Qatar 2022, luego de que la FIFA declara infundado el reclamo de Chile por supuesta falsa documentación de Byron Castillo, quien fue señalado por ser natural de Colombia y no del país de la ‘Tri’”.

Depor, en tanto, indicó que “este viernes se definió el fallo de Byron Castillo en la FIFA . Este veredicto también decidió que la Selección de Ecuador prosigue en la Copa del Mundo, mientras que ‘La Roja’ se queda sin Copa del Mundo”.

En Uruguay, Ovación comunicó que “FIFA no da lugar al reclamo de Chile por el caso Byron Castillo y Ecuador irá al Mundial de Qatar”. Agregan que “la tabla de las Eliminatorias no cambia y por lo tanto la Tri estará en la Copa del Mundo y será uno de los representantes de Sudamérica”.

Ecuador celebra

Studio Fútbol publicó: “¡CHILE… NO TE VISTAS QUE NO VAS! Dictamen de la FIFA fue a favor de Ecuador”. Y en su cuenta de Twitter añadieron “Chile, no todo está perdido, ¡te falta perder en el TAS!”.

El mismo tono de celebración y burla contra la Roja tuvo Fútbol Ecuador, que en su nota encabezaron con que “ES PARA CHILE QUE LO VERÁ POR TV: ¡FIFA cierra el caso Byron Castillo y Ecuador jugará el Mundial!”.

“El ente rector del fútbol mundial dio a conocer su fallo, con el cual se rechaza el reclamo de la Asociación de Fútbol Profesional (ANFP) de Chile y se ratifica que así como la ganó en la cancha, ahora la Tri ganó también en el escritorio su clasificación al cuarto Mundial de su historia”.

Reacciones fuera de Sudamérica

La expectativa por la decisión de la FIFA también llegó a otros lugares del planeta. En España, el diario Marca informó que “La FIFA rechaza la denuncia de Chile y Ecuador jugará el Mundial de Qatar 2022″.

“Uno de los últimos cupos de Qatar 2022 podría haberse decidido en los tribunales, pero FIFA ya ha dictado sentencia. Según ha informado en una circular de prensa, la FIFA ha rechazado las acusaciones de Chile contra la nacionalización de Byron Castillo con Ecuador”, complementaron.

En México, Mediotiempo compartió que “¡Chile le dice adiós al Mundial! FIFA falló a favor de Ecuador y La Roja no irá a Qatar 2022″.

En Francia, L’ Equipe escribió “Chile, descartado por la FIFA por el jugador ecuatoriano Byron Castillo, no irá al Mundial”.

En Inglaterra, Daily Mail indicó que “Ecuador JUGARÁ en la Copa del Mundo después de que la FIFA rechazara la queja de que alinearon a un jugador no elegible”.