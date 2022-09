“Lo echaron”: la historia de la Roja reacciona frente a la ausencia de Claudio Bravo en la lista de Eduardo Berizzo

Justo cuando surgía una prueba que puede resultar clave para que Chile pueda ir al Mundial, la Selección se estremecía también en otro sentido. Eduardo Berizzo entregaba la nómina con la que afrontará los amistosos frente a Marruecos y Qatar, los primeros en los que utilizará una formación estelar. En esa nómina, la gran novedad es la ausencia de Claudio Bravo, capitán de la Roja en los Mundiales de 2010 y 2014 y en la obtención de las Copa América de 2015 y 2016 y, hasta ahora, pilar indiscutido de la Generación Dorada.

La decisión del Toto, ciertamente, produce de todo, menos indiferencia. De hecho, parte de la historia reacciona frente a la medida más trascendente que ha tomado el nuevo estratega de la Selección desde que asumió en reemplazo de Martín Lasarte. “Vi anoche que no estaba en la nómina. Yo pensaba que estaba lesionado. Lo echaron. Es un gran arquero, dentro de los mejores de la historia de Chile. No sé la causa de por qué no lo llamaron. No tengo idea de si debe a alguna medida o alguna situación puntual”, responde Sergio Navarro, capitán de la Selección que obtuvo el tercer puesto en el Mundial de 1962.

Claudio Bravo no encaja en el proyecto de recambio generacional de Eduardo Berizzo en la Roja. Foto: FRANCISCO LONGA/AGENCIAUNO

El ex defensor de la Roja valida, eso sí, la elección que realizó el ex defensor de River Plate. “Me gusta Cortés. Es un arquero joven, ha respondido al 100 por ciento en Colo Colo. Nadie puede quejarse. Ahora, si para lo de Bravo hay otra razón que no se sabe, yo soy uno de los que no sabe. Claudio es un muy buen arquero. Yo lo llamaría, porque, en primer lugar, el error grave que cometió con la boca, cuando le reveló a su familia parte de la intimidad de la Selección, lo que estuvo muy mal, lo ha resarcido con sus actuaciones como jugador de fútbol. En la cancha ha respondido perfectamente en lo que le pidieron: defender el arco nacional. Es muy bueno”, sostiene.

“Es parte del proceso”

Roberto Rojas, ídolo de Bravo, opta por restarle intensidad a la determinación. “El técnico tiene la posibilidad de ver jugadores. Bravo, Vidal o Sánchez ya qué van a demostrar. Todo el mundo conoce el nivel de ellos”, sostiene el Cóndor.

En ese contexto, e inspirado en su rol de entrenador, el Cóndor prefiere entender la decisión. “Como es un proceso de nuevo, tiene la posibilidad de ver jugadores jóvenes. Es parte del proceso, nada más”, sentencia.

Roberto Rojas, en el homenaje que le rindió Colo Colo en 2013.

Eso sí, establece que la vigencia del guardameta para el combinado nacional no está en discusión. “Jugadores como Bravo tienen mucho gas para estar en la Selección”, dice. Y justifica en la naturaleza de los encuentros de este mes su anuencia frente a la determinación que adoptó Berizzo. “Si fuera una lista que va a jugar la Copa América o iniciar las Eliminatorias, ahí sí sería motivo para preocuparse. En los amistosos hay que ver jugadores que pueden responder. Tiene la posibilidad de hacerlo, de probar. Si no lo hace en los amistosos, cuándo los va a ver”, concluye.