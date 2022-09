El Niño Maravilla quiere hacer historia en la Champions: Alexis Sánchez va por un importante récord que sigue en poder de Arturo Vidal

Cuando Olympique de Marsella reciba a Eintracht Frankfurt -campeón de la Europa League- Alexis Sánchez iniciará su décimo segunda temporada en la Champions League.

El chileno tiene 64 duelos con cuatro clubes distintos Barcelona de España, Arsenal y Manchester United de Inglaterra e Inter de Milán. Partidos en los que ha logrado 13 tantos, marca que lo tienen en el segundo puesto entre los artilleros nacionales en el torneo más importante del planeta en cuanto a clubes se refiere.

El tocopillano debutó en la competencia solo en 2011, cuando fue transferido desde Udinese al cuadro blaugrana. Con la camiseta de los catalanes disputó 24 enfrentamientos en los que celebró solo en tres ocasiones.

Mejores son sus números con Arsenal de Inglaterra, club que defendió desde mediados de 2014 hasta enero de 2018. Con el equipo más popular de Londres disputó 22 encuentros y celebró en 9 ocasiones. Siempre en Gran Bretaña, jugó seis partidos con Manchester United en temporada y media, tiempo en el que no anotó en Champions.

Desde julio de 2019 hasta el final de la temporada anterior, el Niño Maravilla sumó 12 presencias con Inter de Milán, en las que pudo celebrar solamente en una ocasión.

Por el récord de Vidal

Una docena de jugadores nacionales han disfrutado el reconocimiento de marcar al menos un gol en el máximo torneo de equipos en el Viejo Mundo. En esa particular lista, el mayor exponente aún es el volante Arturo Vidal.

El actual jugador de Flamengo de Brasil dejó su huella en la lucha por la Orejona. Disputó 83 partidos con cuatro camisetas diferentes: Juventus, equipo con el que perdió la final de 2015, además de Bayern Münich, Barcelona de España e Inter de Milán.

Sus 15 tantos en la competencia es la gran marca que quiere batir Sánchez en esta nueva etapa, ahora con los colores del Olympique de Marsella, el cuadro más popular de la liga francesa.

Terceros en la lista de chilenos goleadores en la Champions están Marcelo Salas e Iván Zamorano, ambos con cinco celebraciones, claro que el temuquense lo logró en 27 duelos y el de Maipú en solo 13.

Quinto está David Pizarro que marcó tres conquistas en 33 presentaciones con la Roma (27) y el Inter de Milán. Un poco más atrás está Rodrigo Tello, quien anotó dos con Besiktas de Turquía en 17 presentaciones: 11 con los turcos y seis con Sporting de Portugal.