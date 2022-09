La histeria por conseguir un álbum de Qatar 2022 llega a Chile: los diversos motivos que explican la escasez de láminas en el mundo que tiene en alerta a Panini

El Mundial está ahí, a la vuelta de la esquina. Quedan menos de dos meses para que comience el principal evento deportivo del planeta, que se disputará en Qatar. Y, por más que la sentencia de la Cámara de Apelaciones de la FIFA por el caso Byron Castillo haya puesto al país asiático lejos de Chile, a la espera de lo que dictamine el TAS, el interés por seguir de cerca el torneo que aglutinará a las 32 mejores selecciones del orbe crece. Una muestra es el fenómeno que ha desatado el álbum que contiene a las figuras de los combinados nacionales.

En los quioscos cuesta encontrar las láminas. Conseguirlas se ha transformado en una verdadera aventura para los coleccionistas. No solo en Chile. En Argentina, por ejemplo, el gobierno se reunió con Panini, la empresa que edita el registro. Lo hizo precisamente para intentar acelerar la producción de las figuras que en el caso del país transandino tienen un valor agregado: todos bregan por conseguir la de Lionel Messi, la principal estrella del equipo que dirige su homónimo Scaloni.

Pero, ¿por que cuesta tanto encontrar láminas para el álbum del Mundial? La respuesta la entrega Rodrigo Vallecillos, gerente general de Panini en Chile. “Hay láminas, pero estamos en un proceso de transición. Se está produciendo menos que la demanda. Empezarán a llegar desde Brasil. En este Mundial, a diferencia del de Rusia, en el primer mes de venta se completó la totalidad del Mundial anterior. No solo los países clasificados, sino en todos. Chile no es ajeno a la experiencia de Argentina o de Colombia. La demanda supera ampliamente lo pronosticado. No había forma de determinarlo. La tasa de referencia son los mundiales anteriores. Y, claramente, se vio sobrepasada”, afirma el alto ejecutivo.

Efecto pandemia

Hay varios factores que explican la escasez de láminas que perciben los consumidores. “La materia prima ha estado más escasa en período de post pandemia. Ha sido más complicado obtenerla. La fábrica está trabajando 24/7 para producir al mercado. Hay una en Sao Paulo, Brasil, que abastece a todo el hemisferio poniente, desde México hacia el sur. Hoy, en Chile, el ritmo de venta es el mismo que en Brasil 2014, con la Generación Dorada en el Mundial. Estamos abasteciendo por cuotas. La velocidad del consumo ha sido totalmente fuera de norma, súper exitosa”, sostiene Vallecillos. La matriz de Panini funciona en Módena, Italia.

“El coleccionismo ha ido creciendo en época de pandemia, sin lugar a dudas. En el caso del Mundial, además, tiene que ver con la conexión del evento. El álbum siempre ha sido el primer producto asociado al Mundial. Ya se pedía después del repechaje. Había un interés fuerte, superior”, estima el ejecutivo.

La lámina de Messi es una de las más apetecidas (Foto: Reuters)

Actualmente, todos los esfuerzos de la compañía están enfocados en la producción relacionada con Qatar 2022. Mientras, paralelamente, se intenta entender el fenómeno. “Hay un tema que hemos estado monitoreando. Hasta antes de este Mundial, el 5 por ciento de los consumidores del álbum eran mujeres. Hoy es del orden del 20 por ciento. Hay un público adicional que se está sumando al consumo. Eso lo vamos monitoreando en distintos puntos de venta”, detalla.

Hay otra cifra que retrata al público objetivo. “El 98 por ciento de los consumidores de álbumes de fútbol son mayores de 18 años. Hay un tema de nostalgia y la inherencia del hombre de coleccionar cosas. El álbum permite sociabilizar: intercambiar, participar en redes, colaborar. Todo eso conlleva a una comunidad que se disfruta mucho en este segmento”, expone.

El recuerdo

Al margen del Mundial en sí mismo, hay otro hito que explica la explosiva demanda. “Hay diferentes teorías: que es el último Mundial de Messi y Cristiano Ronaldo, por lo que se busca el registro. O el sticker dorado de Messi. Pero también ocurre que es el primer evento post pandemia. Cambia la fecha, el nivel de contacto que tiene la gente. Lo principal, eso sí tiene que ver con guardar el recuerdo de Messi y Ronaldo, dos jugadores que han marcado una época”, valora Vallecillos.

Los coleccionistas tienen cuatro opciones disponibles de álbumes: uno en tapa dura, otro en cubierta blanda y, finalmente, uno plateado y otro dorado. En Chile, los de tapa dura se agotaron en dos semanas. El más básico cuesta tres mil pesos y cada sobre de láminas, $ 750. El sitio web de la editora publica un pack que contiene la versión silver y 150 sobres en $ 122 mil. La versión Gold, con 200 sobres, cuesta $ 159.500. “Todos los países reciben las cuatro ediciones. Cada país hace una estimación del volumen y se les envían. Nosotros decidimos traer todas las posibilidades. Estamos viendo traer una nueva partida de álbumes de tapa dura en octubre”, explica Vallecillos. El álbum es igual en el 90 por ciento de los países. Los matices pasan por una leve diferencia en el número de láminas, que responde a diferenciaciones de mercado. “En Brasil, México y Chile el álbum es el mismo”, enfatiza Vallecillos.

Los sobres de láminas del álbum del Mundial de Qatar (Foto: Reuters)

El factor Byron Castillo

El viernes, en Zúrich, las aspiraciones mundialistas de Chile recibieron un nuevo mazazo. Por segunda vez, en las instancias jurídicas de la FIFA, fracasaba el intento de clasificarse a la máxima cita del fútbol a través de la vía administrativa. Para los productores del álbum del Mundial, la situación estaba, igualmente, controlada.

“Byron Castillo no retrasó el álbum. Se empieza a trabajar desde mucho antes. Si Ecuador hubiese sido sancionado y hubiese tenido que entrar Chile, lo que se habría hecho es un update. Una cuartilla que se incorpora. El álbum original hubiese ido con Ecuador y luego habría salido el update”, aclara Vallecillos. “Si hubiese pasado, habría sido un hito. En todos los mundiales hay una figura que se lesiona, alguien que se baja o que se sube a última hora. Todo eso ocurre. Distinto es cambiar un equipo completo. O sacar a otro. Eso es más difícil”, concluye. Por cierto, la apelación que Chile presentará ante el TAS mantiene ese escenario abierto.