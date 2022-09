El golpe a la mesa que prepara el técnico de la Roja: el primer cara a cara de Eduardo Berizzo con la Generación Dorada

Eduardo Berizzo prepara su primer cara a cara con la Generación Dorada. El argentino entregará su primera nómina oficial como estratega de la Roja pensando en los amistosos que se jugarán ante Marruecos y Qatar, el próximo 23 y 27 de septiembre, respectivamente. Tuvieron que pasar más de 10 años para que el Toto se volviese a reunir con los referentes del Equipo de Todos. Esta vez, sin embargo, lo hará como cabeza de un cuerpo técnico y no como ayudante de Marcelo Bielsa, como en la Selección de 2010.

Lo cierto es que la nómina de citados tendrá a la mayoría de los futbolistas que han cargado con el peso de las últimas campañas de la Selección. Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Gary Medel y Mauricio Isla serán considerados. Eduardo Vargas no será convocado. El nombre de Claudio Bravo, en tanto, está en duda.

Bravo, hace unas semanas, dejaba en claro su distancia con el proceso de Berizzo. “Berizzo no me ha llamado para Chile. No hemos tenido ningún contacto, no depende de mí, sino de mi rendimiento, de cómo me encuentre en el club y la idea que tenga el entrenador de si es beneficioso que siga en este proceso”, sostuvo el portero.

Luego, sacó pecho. “A nivel internacional, no hay otro compañero que sea destacado en mi posición y mi nombre seguro aparecerá ahí, pero dependerá de la intención del técnico de cara al próximo mundial”, advirtió.

En la cita, el estratega golpeará la mesa. Será claro en su discurso: no habrá citados a la Selección por su currículum. Evaluará el presente de cada uno de los jugadores en sus respectivos clubes y el que no cumpla sus exigencias, no será considerado para futuras nominaciones.

“No separaría a jugadores de una edad o de otra, a la selección se llega con rendimiento, si eres constante y muestras una perfomance alta, vienes. Necesitaremos de todos y un compromiso absoluto para estar y ser parte del proceso, a eso apunto. Los que sí, vamos a prestarle atención a muchos jóvenes”, dijo hace unos meses.

El estratega ha ahondado en su análisis. “El ahora te trae aquí, nadie es bueno ayer. Y para mí no hay edades. Un futbolista de 20 años también puede jugar y hacerlo tan bien como el de 35. No tendrá la experiencia, pero si tiene el nivel, estará. Mi mirada está puesta en el adulto que conozco, pero también en el joven que debo analizar, reconocer y probar”.

En ese sentido, Berizzo también sumará jóvenes a esta gira de amistosos. Durante los últimos cuatro microciclos que ha realizado desde que arribó a Chile, el DT ha evaluado de buena manera a jugadores que militan en el fútbol local y que asoman como el futuro de Chile. Darío Osorio (Universidad de Chile), Lucas Assadi (Universidad de Chile), Bruno Barticciotto (Palestino), Gonzalo Tapia (Universidad Católica), Alexander Aravena (Ñublense), entre otros. Lo acompañarán los jóvenes valores que ya militan en Europa, como Marcelino Núñez, Ben Brereton, Tomás Alarcón y Nayel Mehssatou.