Eduardo Berizzo le pone tarea a Claudio Bravo para estar en la Roja: “Deberá encontrar partidos en su equipo para mostrar su rendimiento”

La Roja alista los últimos detalles antes de enfrentar a la selección de Marruecos este viernes en Barcelona. Marruecos será el primer equipo con el que el Equipo de Todos medirá fuerzas en el estadio Cornellà-El Prat para luego viajar a Austria y medirse contra Qatar.

En la antesala de este duelo Eduardo Berizzo tomó la palabra. Uno de los primeros temas que trató fue la ausencia de Claudio Bravo de la nómina para disputar los próximos duelos, explicando que los líos con el fair play financiero del Betis, que significó la tardía inscripción del portero, fue determinante.

“Una circunstancia administrativa le impidió empezar la liga y tener partidos, pero en la medida que tenga su rendimiento habitual está abierto a ser convocado”, señaló el DT en conferencia de prensa.

“Estoy seguro que cuando la selección lo necesite, Claudio estará dispuesto. Deberá encontrar partidos en su equipo para mostrar su rendimiento. Y nosotros estaremos expectantes de que ese rendimiento lo traiga a la selección”, complementó el argentino sobre la situación del guardameta.

Otro jugador que destacó fue Ben Brereton. Sobre el actual atacante de Blackburn Rovers indicó que “es un futbolista de desplazamiento, intentaremos de que combine movimientos en ataque con uno o dos atacantes. Que su juego esté conectado con la dinámica del movimiento constante. No es un futbolista que combine lo estático. Es un delantero que necesita correr al espacio, que necesitamos habilitarlo bien y que elaboremos un juego que le permita llegar al área y que le planteemos situaciones de gol”.

A su vez, comentó el aporte que Arturo Vidal y Alexis Sánchez le entregan al grupo. “Tienen la importancia que otorga la experiencia, y es necesaria para los jugadores que se incrustan en esta Selección. Los propios jóvenes encuentran en ellos signos de admiración. Ellos deben ser quienes conduzcan esta energía y suban el nivel de la Selección, exigiéndoles a los jóvenes que se acerquen a su jerarquía. Necesitamos de todos, que cada uno aporte lo mejor que tiene, y en ese proceso nos encontramos”, afirmó.

Por otro lado, tuvo palabras sobre el caso de Byron Castillo y la apelación que Chile anunció que presentaría al TAS tras recibir una respuesta negativa de la FIFA, aunque el ex miembro del organismo, Gerardo Acosta, ve difícil que la decisión se revierta.

“Me lo han preguntado y preferí abstenerme. No soy el indicado para opinar sobre una cuestión legal. Estamos expectantes al nuevo proceso y yo enfocado en lo deportivo. La lista de futbolistas no está pensada en función de. Estoy listo para cualquier escenario. No soy el indicado para contestar sobre el proceso legal de este caso”, expresó.

En cuanto a la selección de Marruecos planteó que “es un equipo de velocidad, con bandas muy técnicas, ha recuperado futbolistas. Cualquier sistema que use tendrá a futbolistas rápidos y técnicos ¿Cómo le irá en el Mundial? No lo puedo aventurar. Desearía que mañana no le vaya tan bien”.

Alineaciones

Para el duelo de mañana se espera que Eduardo Berizzo sostenga el 3-5-2 que utilizó en la pasada gira asiática en la que Chile enfrentó a Corea del Sur, Túnez y Ghana. Así, Brayan Cortés continuará en la defensa del arco nacional. En defensa estarán Valber Huerta, Gary Medel y Paulo Díaz.

El medio campo contará con Nayel Mehssatou como lateral por el sector derecho. Erick Pulgar, Arturo Vidal y Marcelino Núñez tendrán el control del mediocampo, mientras que Gabriel Suazo tendrá la opción de proyectarse en el ataque ocupando el sector izquierdo. En la zona de ataque, estarán Alexis Sánchez y Ben Brereton cerrando el probable once inicial.

El partido entre Chile y Marruecos está programado para este viernes 23 de septiembre a partir de las 16.00 horas de Chile. Podrás seguir los detalles del partido minuto a minuto a través de El Deportivo.