Arturo Vidal: “Ben Brereton sabe que esto no es la Championship, en las selecciones se juega a otro nivel”

Arturo Vidal tampoco se abstrajo de la derrota ante el cuadro magrebí. El mediocampista de Flamengo reconoció que el período de Eduardo Berizzo recién empieza y queda mucho por mejorar.

“Empezamos un proceso nuevo, viendo lo que el técnico quiere. Tenemos que mejorar en el parido contra Qatar, seguir esta línea, concentrados en buscar llegar al primer nivel”, dijo el ex Inter en la zona mixta.

Sobre el mismo tema, profundizó que “todo proceso cuesta un poco. En estos días de trabajo tendremos la idea más clara de lo que el técnico quiere. Tratar de agarrar la idea rápido. Ellos jugaron muy rápido, con jugadores en su mejor momento. Empezamos un proceso nuevo, el fútbol ha cambiado mucho”.

Consultado sobre la actuación de Ben Brereton, el volante de la Roja reconoció que ha mejorado mucho, pero también entiende que a todos les falta por mejorar.

“Ben Brereton anda muy bien, está mejorando mucho, se está acostumbrando al equipo y a lo que quiere el entrenador. Claro que esto no es la Championship, en las selecciones se juega a otro nivel”, dijo Vidal.

Otro de los temas que abordó fue las ausencias de Claudio Bravo y Mauricio Isla, aunque reconoció que no es obligación de los jugadores comentar las nóminas.

“Yo no me meto en el tema de la convocatoria. Si los jugadores vienen o no es cosa del entrenador. Yo me preocupo de trabajar. Los que vienen tienen que hacerlo de la mejor manera”, explicó el de San Joaquín.

Acerca del futuro del equipo nacional, el mediocampista se mostró optimista por lo que pueda pasar con Berizzo antes de las próximas clasificatorias.

“Si los jugadores tomamos de buena manera lo que quiere el entrenador, volveremos a ser lo que éramos antes. Eso es lo que queremos. Hay que trabajar mucho y hay poco tiempo. Yo creo que de aquí al inicio de las eliminatorias nos alcanza”, explicó el King.

Sin embargo, también se quedó de la falta de jerarquía del plantel: “Ya no tenemos tantos jugadores en el fútbol de Europa y eso te pasa la cuenta. Los más grandes tenemos que ayudar a los más jóvenes para ser una selección fuerte, sino volveremos a lo mismo”.

Consultado sobre los primeros días bajo el mando de Eduardo Berizzo, aclaró que “estamos bien, es un nuevo proceso. Se respetan los horarios, se entrena de la manera que el entrenador quiere. Tenemos que agarrar pronto su idea de juego para poder mejorar”.