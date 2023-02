Fabio Fognini se despide del Chile Open con críticas al court central: “Si soy sincero, la cancha es bastante mala”

Tras su derrota en la primera ronda, Fabio Fognini entregó sus sensaciones en conferencia de prensa, dando con un análisis muy autocrítico, pero con dardos hacía el estado de la cancha principal del Chile Open.

“Me sentí mal, bastante mal. Estuve ahí, tuvo dos set points para ir al tercero, pero no estoy satisfecho del día de hoy. Venía muy cargado de Río y he venido para ver cómo me iba. Es difícil hablar de tenis hoy porque si soy sincero la cancha es bastante mala. Hay bastantes piques malos”, comentó el italiano frente a los medios.

Una declaración en la que profundizó: “Si el torneo tiene que mejorar algo es la cancha. Hablé con mis compañeros en los vestuarios y no estamos contentos con eso. A día de hoy para que la gente disfrute más y para que nosotros mostremos nuestra mejor versión, es muy importante eso”, expuso.

Adiós en primera ronda

El show de Fabio Fognini (82°) en Santiago se terminó tras su primera función. El italiano no pudo en el debut ante el argentino Tomás Etcheverry (76°) en la primera ronda del Chile Open, dejando el court central visiblemente afectado en el tema físico y tras un partido que se definió en el tiebreak del segundo set.

Y con el adiós de Fognini, el Chile Open también pierde uno de sus rostros más carismáticos. Dueño de un tenis elegante, pero de extremos, el ex nueve del mundo atrapa a fanáticos y expertos con un estilo tan rupturista como único. Algo que apareció solo a través de chispazos esta calurosa tarde en Santiago.

En el primer set prácticamente no opuso resistencia y dejó que su rival se llevara el primer parcial con un contundente 6-1. Fognini, lento y poco dispuesto a los puntos largos, solo lograba sacar ventajas con tiros espectaculares o errores del trasandino.

En el segundo parcial en cambio, el público y el amor propio salieron a flote. Los miles de asistentes, que a las 14:00 ya eran más numerosos que los que se quedaron al cierre de partido de Tabilo ayer, ayudaron a un italiano que creció y puso en problemas a Etcheverry.

De hecho, el campeón de Montecarlo 2019 tuvo dos set point en el 5-4, pero terminó perdiendo las chances y estirando el encuentro al tiebreak del segundo set. Ahí su molestia en la pierna derecha, que evidenció con un vendaje a lo largo del encuentro, lo volvió a atacar. Poco pudo hacer en esa definición y terminó entregando el set tras caer por 7-1 en ese último tramo.