La UC y Audax abren la cortina: arranca la participación de los chilenos en la Copa Sudamericana

Se acerca la Copa Sudamericana. Universidad Católica y Audax Italiano animan una de las llaves entre cuadros chilenos que buscan meterse en la fase grupal del certamen. En el caso de la UC, se trata de un torneo en el que buscarán dar el salto a nivel internacional que no han podido tener en el último tiempo. Los cruzados, líderes del Campeonato Nacional, se miden ante los tanos, este martes en Rancagua. El ganador del duelo avanza a la siguiente ronda. No hay vuelta y, si bien los itálicos son locales, el campo de El Teniente resulta ser una cancha neutral para el enfrentamiento.

La meta para el cuadro precordillerano es evidente. Deben mejorar en relación a lo expuesto en la temporada 2022 a nivel continental. Sin embargo, desde la dirigencia estudiantil son mesurados a la hora de transparentar sus objetivos. “Al jugar una fase previa a nivel internacional, más allá de que juguemos con un equipo local, creo que hay que ser respetuosos y lo primero es tratar de entrar a la fase de grupos. Ese es el primer objetivo que tenemos a nivel internacional”, declaró José María Buljubasich hace algunas semanas.

Desde la creación del torneo en 2002, las mejores participaciones de la UC en la Copa Sudamericana corresponden a las ediciones de 2005 y 2012, cuando llegaron a semifinales. De la mano de Ariel Holan, los cruzados escalaron hasta cuartos de final en el 2020, siendo eliminados agónicamente por Vélez Sarsfield.

Aquella actuación, en el año del tricampeonato franjeado, fue la vez que más avanzó el cuadro estudiantil en un campeonato internacional en medio de su período de seguidilla de títulos locales. En este 2023 buscan retomar el roce internacional ganado en los últimos años, que se vio disminuido con la pobre actuación del año pasado. Además, compiten en una competencia que en Cruzados han reconocido como “más cercana”.

Ariel Holan, DT de la UC, en un duelo ante Audax. Foto: Sebastián Oria/AgenciaUNO

Por ejemplo, cuando la UC, en aquel momento comandada por Gustavo Quinteros, sucumbió ante Independiente del Valle, desde la dirigencia reconocieron que fue un golpe doloroso, dado que ven como una opción real competir en la Sudamericana, algo que les parece más complejo cuando se habla de la Libertadores, debido a los presupuestos que se manejan en otros países.

Claro que lo económico es también un punto importante para Cruzados al momento de pensar en hacer una buena campaña en el certamen subcontinental. Debido a los premios. En la edición que arranca esta semana, los dineros que se reparten aumentaron en un 30 por ciento en relación a la última edición. Hace algunos meses, Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, expresó que el campeonato contará con un pago por participación y mérito deportivo en su fase de grupos. Además, el ganador de cada partido se llevará US$ 100.000.

Los premios para distribuir en la primera fase no discriminan si es local o visita. Debido a que es partido único, cualquiera que logre avanzar de ronda, recibirá US$ 225.000. Luego viene la ronda grupal, donde en cada ocasión que un club logre sumar de a tres se llevará el dinero detallado más arriba. En caso de lograr superar esta etapa, el premio es de US$ 900.000.

A diferencia de los años anteriores, ahora avanzan dos por grupo en la Copa Sudamericana. Claro que los segundos se enfrentan a quienes vienen como terceros de la Copa Libertadores, al estilo de la Europa League. Para los clubes que avancen en aquella instancia, previa de octavos, hay una bonificación de US$ 500.000.