Borghi le da a Quinteros tras el llanto de Gutiérrez: “No protege a los jóvenes como sí lo hace con los más grandes”

Una de las imágenes que más llamó la atención en la última derrota de Colo Colo contra Coquimbo Unido fue la que dejó el defensor Daniel Gutiérrez una vez que el técnico Gustavo Quinteros lo reemplazara sobre el final del encuentro, justo después de cometer un error que pudo significar el cuarto gol para los piratas.

Sobre esto, el exentrenador del Cacique y actual comentarista deportivo Claudio Borghi apuntó al actual adiestrador de los albos por la decisión.

“Acá está la formación integral del jugador, el control de las emociones que tiene que ser muy claro. Me dio mucha pena ver salir a Daniel Gutiérrez, además que no puedes sacarlo después de equivocarse porque lo matas”, arrancó diciendo en diálogo con Radio Futuro.

“A mí lo que me preocupa es que llore porque me da lástima, pero no puedes llorar. Sal con la cabeza en alto diciendo ‘¿Me sacaste? Ya me vas a tener que poner’. Pero al llorar le está dando la razón al entrenador de que la está cagando”, expuso más adelante.

También reconoció que también le tocó enfrentar una situación similar, pero que lo tomó con una actitud distinta. “Me cuesta ponerme de ejemplo, pero a los 21 estaba jugando un mundial y si me sacó Bilardo no me puse a llorar, me dije ‘puta, este me sacó y le voy a demostrar que está equivocado y me tiene que poner’”, señaló.

La protección de Quinteros

Otra de las situaciones que comentó Borghi fue la actitud que según él muestra el técnico con los jugadores que inician su carrera como profesionales. “Quinteros no protege a los jóvenes como sí protege a los más grandes. Te doy ejemplos; Bouzat muchísimo, Castillo muchísimo, el mismo Falcón también. Ahora, uno dice que a los 21 o 22 años es joven, pero en verdad ya dejan de ser jóvenes”.

“El jugador a veces demuestra que tiene que salir, se va quedando, pero si se pega la cagada dale cinco minutos y lo sacas, si lo haces inmediatamente lo expones ante todo un estadio y te das cuenta que el cabro salió mal”, cerró Claudio Borghi.

La defensa al jugador

Tras el encuentro fue el propio Gustavo Quinteros quien analizó el rendimiento de Daniel González e intentó defenderlo. “Es un chico que trabajo mucho, que estaba bien. Se pudo haber equivocado, lo que tiene que hacer es seguir trabajando. Daniel es un chico muy trabajador, inteligente, para mí tiene un futuro enorme”, comenzó señalando.

“Si se ha equivocado, es a comienzo de temporada. Lo que tiene que hacer ahora es levantar la cabeza, porque a lo mejor le toca jugar el próximo partido. Tiene el apoyo de todos sus compañeros, no perdimos el partido por Daniel Gutiérrez. Cuando hay errores defensivos, el responsable soy yo. El jugador que no se equivoca es el que no hace nada”, añadió.

Y desde el punto de vista mental, el sicólogo deportivo Rodrigo Cauas comentó que el llanto de Gutiérrez. “Puede verse como una expresión de rabia e impotencia, pero tiene que ver mucho por la frustración que tiene de acuerdo a las expectativas que se había creado en este partido y de acuerdo finalmente a su resultado. Es una emoción entendible desde ese punto de vista”.

“En el fútbol y en otros deportes el éxito lo tienen solo algunos pocos. Evidentemente, hay que normalizar que a veces tengamos no partidos tan buenos, hay que normalizar que no siempre hay que ganar. Hay que enseñarle al jugador a lidiar cuando las cosas no van bien, porque eso es más habitual que el éxito”, añadió Cauas.