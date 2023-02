“Tienen que enseñarle a lidiar cuando las cosas no van bien”: la lucha de Daniel Gutiérrez tras salir llorando en la derrota de Colo Colo

El tiempo de juego marca los 80 minutos y Colo Colo cae por 1-3 frente a Coquimbo Unido. Hace pocos minutos, Daniel Gutiérrez acaba de cometer un error en la salida del Cacique, que estuvo a punto de significar la cuarta cifra. La rápida intervención de Cortés, en una remate de Cabral, terminó por salvar al equipo que dirige Gustavo Quinteros.

A esa altura, Daniel Gutiérrez ya se reprochaba. Movía la cabeza, con las manos en la cintura. Sabía que la oportunidad que tenía para afirmarse en la titularidad, luego de la expulsión de Falcón y la lesión de Amor, la había desaprovechado. Minutos más tarde, Gustavo Quinteros lo saca del campo de juego y ordena el ingreso de Jeyson Rojas.

Lo que vino después, no dejó a nadie indiferente. El jugador rompió en llanto, en la banca. Y una vez finalizado el encuentro, continuó lamentándose, siempre tapándose la cara. Sus compañeros del Cacique no duraron en abrazarlo y respaldarlo. Todos sintieron el dolor de un canterano que no logró cumplir con las expectativas.

Es que la historia de Daniel Gutiérrez suma un nuevo capítulo. Debutó en la temporada 2021, bajo las órdenes de Quinteros, en un duelo frente a Unión La Calera. Se llenaba de elogios. “Es muy elegante en el juego, limpio en todas sus acciones y con una gran capacidad de anticipación en el juego. No está exento de calidad con el balón y le da mucho criterio al juego”, decía Manuel Crespo, quien lo ayudó a dar el salto desde las juveniles.

Gutiérrez tomó un rol protagónico dentro de las jóvenes promesas del club. Sumó varias participaciones. Incluso, a fines de 2022, disputó los amistosos contra Betis, de España. El zaguero tuvo una destacada participación, que le valió ganarse los elogios del seleccionado español Borja Iglesias, uno de los líderes del plantel que dirige Manuel Pellegrini. El defensor publicó una imagen en su cuenta de Instagram, en la que aparece saludándose con el Panda. “Crack”, le posteó este último.

Con 20 años, el zaguero cree que esta tiene que ser su temporada de consolidación. Según cuentan desde Colo Colo, ha entrado en una dinámica de entrenar en doble jornada y mostrarse con muchas ganas de estar al nivel de los más experimentados del plantel.

Sin embargo, el 2023 no empezó de buena forma. Por eso mismo, le dolió tanto su mal encuentro frente a Coquimbo Unido. Ya venía con el golpe de no ser considerado para el Sudamericano Sub 20 de Colombia, pese a que durante gran parte del proceso lució la jineta de capitán.

El poco protagonismo que le da Quinteros parece pasarle la cuenta al proyecto del Cacique. Solo aparece en momentos de máxima tensión del Cacique. Durante la presente temporada, apenas registraba 45 minutos (34′ contra Copiapó, 4′ contra O’Higgins y 7′ frente a Everton). Por eso mismo, incluso, muchos responsabilizan a Gustavo Quinteros por darle pocas oportunidades a los canteranos. Este domingo, el estratega se defendió.

“Hoy jugamos con 3 ó 4 juveniles, esos hinchas no ven los partidos. Todos los partidos jugamos con juveniles. ¿Quién miente? Que dejen de mentir, que vean los partidos”, dijo. De paso, aprovechó de respaldar al canterano. “Es un chico que trabajo mucho, que estaba bien. Se pudo haber equivocado, lo que tiene que hacer es seguir trabajando. Daniel es un chico muy trabajador, inteligente, para mí tiene un futuro enorme. Si se ha equivocado, es a comienzo de temporada. Lo que tiene que hacer ahora es levantar la cabeza, porque a lo mejor le toca jugar el próximo partido. Tiene el apoyo de todos sus compañeros, no perdimos el partido por Daniel Gutiérrez. Cuando hay errores defensivos, el responsable soy yo. El jugador que no se equivoca es el que no hace nada”, aseguró.

La mirada sicológica

Rodrigo Cauas, sicólogo deportivo de la Universidad Andrés Bello, no quedó indiferente a la situación que afectó a Gutiérrez. “Puede verse como una expresión de rabia e impotencia, pero tiene que ver mucho por la frustración que tiene de acuerdo a las expectativas que se había creado en este partido y de acuerdo finalmente a su resultado. Es una emoción entendible desde ese punto de vista”, dice el especialista.

“¿Si es normal? El concepto de normalidad en emociones es bien curioso. En definitiva, cada uno expresa sus emociones de distinta manera. Hay algunos que exteriorizan más las emociones. En el alto rendimiento la norma es justamente el no éxito, el fracasar es la norma en el alto rendimiento. En el fútbol y en otros deportes el éxito lo tienen solo algunos pocos. Evidentemente, hay que normalizar que a veces tengamos no partidos tan buenos, hay que normalizar que no siempre hay que ganar. Hay que enseñarle al jugador a lidiar cuando las cosas no van bien, porque eso es más habitual que el éxito”, complementa.

Quien trabajase en las inferiores de Universidad de Chile continúa con su análisis. “Gutiérrez tiene que haber tenido una gran motivación para aprovechar esta oportunidad y por eso se produce esta frustración. Él tenía la expectativa de jugar muy bien, ganarse la titularidad y a lo mejor no lo logra. Evidentemente, puede tener que ver con eso. También puede ser lo que pasó con la Selección. No gestionó esas emociones adecuadamente, las guardó y también le dio una expresión lo que sucedió. Se pueden mezclar cosas”, señala.

Para cerrar, Cauas espera que el futbolista sea guiado durante este proceso que se le avecina. “Lo importante es que lo trabaje y lo gestione adecuadamente. Tiene que reinterpretar los pensamientos que tuvo acorde a esto. Hoy día las emociones no surge por lo que nos pasa, sino de la forma en que lo pensamos. Eso le va ayudar que en el futuro esta situación no se le transforme en algo que sea canalizado positivamente”, cierra.