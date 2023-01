Cristopher Toselli no esconde su alegría tras fichar en la U: “Estoy muy feliz de pertenecer a esta institución”

La U sigue sumando refuerzos para las competencias locales, las dos únicas que tendrá este año, y esta vez fue el turno de Cristopher Toselli.

El arquero chileno cruzará la vereda de los jugadores emblemáticos que defendieron a otra institución. El formado en San Carlos de Apoquindo destacó por su paso en Universidad Católica, club en el que incluso lució la jineta de capitán. Es uno de los futbolistas más ganadores del elenco de la precordillera: ocho títulos, que lo hacen ser el guardameta más ganador en la historia de su ex club.

Ayer, en las redes sociales, Universidad de Chile anunció su arribo de una manera bastante particular. En La Cisterna le dan la bienvenida “al club universitario más grande del mundo”.

Es que Toselli pasó los exámenes médicos y, tal cómo lo adelantó El Deportivo, firmó por un año en la tienda de La Cisterna. “Estoy muy contento y muy feliz de poder pertenecer a esta institución y esperemos que este año venga con muchas alegrías y nos estaremos viendo en el estadio”, señaló el jugador formado en San Carlos de Apoquindo.

El mismo que llega con la ilusión de ganarse el puesto en la escuadra estudiantil, aunque sabe que la competencia no será fácil. Al frente tiene a Cristóbal Campos, quien fue formado en la cantera laica y que fue el hombre indiscutido bajo los tres palos en la temporada pasada.

Sin embargo, los números de Toselli son bastante buenos. El guardameta viene de disputar 24 partidos con la camiseta de Central de Córdoba en la liga argentina y llegó ahí gracias a los 40 compromisos nacionales e internacionales que jugó con Palestino el 2021. Si a eso se le agrega una vitrina llena de títulos, donde luce la medalla de campeón de América 2015 y varias vueltas olímpicas con Universidad Católica, perfectamente puede quedarse con el puesto.

Y era precisamente eso lo que andaba buscando Mauricio Pellegrino para su proyecto deportivo, ya que a diferencia del año pasado, donde se contrató a un arquero para que fuera a la banca, hoy se buscaba una alternativa real. “Quiero un arquero, no un segundo arquero, después la posición que ocupen dependerá de ellos, no del entrenador”, aseguró el adiestrador hace unos días.

Frase que cobró más relevancia cuando Campos se ausentó por “problemas personales” de los primeros entrenamientos en La Serena y no jugó el duelo que inauguró el año deportivo de los de los laicos ante Coquimbo, en La Cuarta Región. “Siempre estaré preparado para competir y buscar el bien de la U. Tengo los mismos intereses que el club, que es lograr cosas.... al menos meternos en una copa internacional... por lo que la persona que llegue, el arquero que llegue debe venir a aportar su granito de arena y uno debe pensar que si se prepara bien, no dependerá de quien llegue o no llegue”, aseguró Campos cuando se reintegró a las prácticas de su equipo.

Campos asume que ahora la tendrá cuesta arriba, más aún con el arribo de uno de los referentes en su puesto durante los últimos años y que no tuvo problemas en ponerse la camiseta de los azules, pese a que a la identificación con uno de sus más econados rivales: la UC.