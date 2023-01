“En Calama está tu ataúd”: Nicolás Maturana expone graves amenazas de hinchas de Cobreloa en su contra

Nicolás Maturana no lo está pasando bien en Calama, donde la imposibilidad de retornar a Primera División sigue doliendo y, peor aún, dando pie a reprochables conductas. En la ciudad minera, el ex delantero de la U y Colo Colo está recibiendo fuertes amenazas, las que expone a través de su cuenta en Instagram. “Si me voy, no se preocupen. Ya aguanté mucho”, sostiene en relación a los amedrentamientos, que han sido frecuentes.

El delantero loíno expone uno. Los audios que le envía un usuario identificado como Fernando Godoy Véliz son fuertes y, por cierto, están llenos de insultos y de advertencias. Una de ellas es clara. “En Calama está tu ataúd”, es una de las frases que forma parte del registro. Hay más, por cierto, con un altísimo tono de agresividad. “En una hora te hago mierda, no necesito más”, plantea el emisor del mensaje, en otra de ellas

Las amenazas que ha recibido Nicolás Maturana.

Videos

“Esto de mandarme videos abajo de mi edificio y bajar a mi estacionamiento es lo último. Me cansé de amenazas. Me aburrí de que me traten tan mal”, continúa la breve, pero gráfica manifestación de molestia, mezclada con preocupación por la situación que le afecta a él y a sus cercanos.

“Es mucho. Desde los dirigentes hasta los hinchas me han hecho polvo”, sostiene, a modo de conclusión, respecto de los múltiples conflictos que ha debido enfrentar desde que está en la ciudad minera. No es primera vez que Maturana alude a los responsables de administrar el club como culpables del complejo escenario que enfrenta el equipo. “Encuentro lo más penca del mundo decirle a una persona que no sigue en su trabajo por un mensaje de WhatsApp”, escribió en diciembre, cuando la escuadra de Emiliano Astorga comenzaba a desembrarse.”Me queda la tranquilidad de poder mirar a la cara a cada uno de los que está en la foto, sin sentir vergüenza por perder una final. Y agradezco con el alma que estén acá conmigo”, planteó.

De igual forma, Maturana intenta mostrar entereza. “Estoy súper asustado”, le responde a quien lo amenaza, en un marcado tono sarcástico, con el que busca reflejar que no siente miedo por los amedrentamientos. “Ríete no más, cuando lleguís a Calama vai a estar caga’o”, le contestan, a través de otro audio.

Apoyo del club

Cobreloa le ofrece su apoyo al futbolista. “Club de Deportes Cobreloa lamenta y condena enérgicamente los actos de violencia sufridos por Nicolás Maturana, futbolista de nuestra institución, que recibió mensajes de amenaza, los cuales atentan contra la integridad sicológica y emocional del jugador”, introduce.

Luego, el club anuncia que estudiará adoptar acciones legales contra él o los responsables de lo que califica como un “acto repudiable que en nada representa la identidad de nuestra institución ni del verdadero hincha loíno”.

“En Cobreloa condenamos todo tipo de sucesos descalificativos contra nuestro cuerpo técnico, jugadores, funcionarios y directivos. En 46 años de historia, nuestra gente siempre se ha destacado por sus valores y respeto y eso debe prevalecer como un sello que lo repliquen las nuevas generaciones”, sentencia.

La ANFP también le ofreció respaldo concreto. “La ANFP, por intermedio de su gerencia de Operaciones y Seguridad, se ha puesto en contacto con el jugador de Cobreloa, Nicolás Maturana, para prestarle apoyo ante las amenazas recibidas. Rechazamos este tipo de actos de violencia y seguiremos trabajando para erradicarlas”, puntualiza la entidad que rige al fút bol profesional chileno.