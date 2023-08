“Es mejor que Dituro; en dos años más lo vendemos al Manchester”: la profecía de Johnny Herrera sobre Cristóbal Campos que está lejos de cumplirse

Cristóbal Campos y Johnny Herrera han dado muestras de su estrecha relación. El cariño mostrado hacia Universidad de Chile los une y el exportero de los azules ha sido una pieza clave en el desarrollo del guardameta de 23 años.

Una muestra de aquello, es que el oriundo de Lonquén tiene a Herrera como uno de sus máximos referentes. Así lo confesó en 2021 tras imponerse a la UC en un clásico universitario. “Siempre lo he tenido como ídolo. Desde que entré al club, desde que tengo noción de lo lindo que es jugar al arco”, manifestó en la conferencia de prensa.

“De Europa siempre me han gustado los arqueros del estilo alemán, Neuer, Ter Stegen y varios más, pero dentro de todo no me gusta salir tan afuera si no puedo superar mis capacidades en el fútbol chileno. Siempre voy a tener un referente de gran peso como es Herrera”, complementó en la oportunidad.

Casi un año más tarde, Herrera le devolvió a campos las palabras justamente en la previa de un nuevo clásico universitario, poniéndolo sobre Matías Dituro.

“¿Cabe alguna duda? En dos años más tenemos a Campos vendido al Manchester”, señaló como comentarista de TNT Sports. “Tengo todas las fichas puestas en que es una promesa de nuestro fútbol. Cristóbal Campos, el futuro portero de nuestra selección y la gloriosa Universidad de Chile. Ojalá esté mucho tiempo, aunque con sus condiciones es probable que se vaya luego”, complementó.

Eso sí, en medio de las comparaciones, sí rescató algunos elementos que tenía que rescatar de su rival. “Tiene que copiarle muchas cosas a Dituro. Por ejemplo, el juego de pies. Él tiene una confianza de 14 años más en Primera, entonces hay por donde desequilibrar. Pero yo apuesto netamente a Cristóbal, arquero de Universidad de Chile y el futuro de nuestro fútbol”, cerró.

Claro que en el partido disputado el 27 de agosto de 2022, que se jugó en el Estadio Nacional, fueron los cruzados los que terminaron celebrando tras imponerse por 3-0 con las anotaciones de César Pinares, Fernando Zampedri y Clemente Montes.

Una profecía lejos de cumplirse

Cristóbal Campos ha recibido 7 goles en los últimos 8 remates al arco que ha recibido la U. Foto: Agencia Uno.

El Torneo de 2023 comenzó de buena forma para Universidad de Chile. En la séptima fecha el equipo hoy a cargo de Mauricio Pellegrino alcanzó el segundo lugar de la tabla. Claro que tras unas complicaciones perdió el ritmo, pero se las arregló para aparecer en la decimosexta jornada en el tercer lugar.

Sin embargo, desde el triunfo sobre Huachipato por 1-2 en Talcahuano, la U no ha podido volver a celebrar, arrastrando una racha de cuatro derrotas consecutivas, teniendo como punto cúlmine la goleada de 2-5 que le propinó O’Higgins en el estadio Santa Laura.

Si bien Cristóbal Campos ha registrado un total de 64 paradas (siendo solo superado por Nicola Pérez, Sebastián Pérez y Fabián Cerda), ha recibido un total de 25 goles, 23 de los cuales han sido desde dentro del área.

Para empeorar esta estadística, en los últimos dos encuentros la U ha tenido ocho remates al arco de los cuales siete han terminado convirtiéndose en gol.

El plazo impuesto para que se cumpla la profecía de Johnny Herrera aún está vigente, pero los últimos números del guardameta nacional hacen más complicada la tarea de que Campos sea considerado para reforzar a un equipo de la Premier League.