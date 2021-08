Cristóbal Campos, el arquero de la U: “Del estilo alemán me gusta Neuer, pero mi referente es Johnny Herrera”

Llegó a los 10 años a Universidad de Chile y en febrero del año pasado cumplió su sueño: debutar en el arco del Romántico Viajero.

“Siento que fue una recompensa a todo mi esfuerzo”, dijo en esa oportunidad Cristóbal Campos y un año después, volvió a la titularidad tras la expulsión y castigo a Fernando De Paul para salir victorioso ante el tricampeón del fútbol chileno. “Quedé muy feliz, después del pitazo final del Clásico Universitario y como siempre digo, los de abajo (canteranos) estarán preparados para asumir un rol importante en el plantel profesional. No hay ninguna excusa y hoy no queda más que disfrutar”, confesó el joven portero en rueda de prensa.

Pero Campos sabe que debe tener los pies sobre la tierra y agregó: “Tengo que ir paso a paso, seguir creciendo, me falta por mejorar, por mostrar, muchas falencias que hemos tenido, cuando sea menor el margen de error, se podrá hablar de estar como un arquero más maduro y para eso va a transcurrir un largo tiempo”.

Para eso, tiene un referente claro. Se trata de Johnny Herrera, el último guardavalla que se convirtió en ídolo del Bulla. “Siempre lo he tenido como ídolo. Desde que entré al club, desde que tengo noción de lo lindo que es jugar al arco”, confesó y luego añadió: “De Europa siempre me han gustado los arqueros del estilo alemán, Neuer, Ter Stegen y varios más, pero dentro de todo no me gusta salir tan afuera si no puedo superar mis capacidades en el fútbol chileno. Siempre voy a tener un referente de gran peso como es Herrera”.

Huevo a la banca

El triunfo ante Universidad Católica dejó buenas sensaciones en el camarín, pero también le otorgó la convicción a Campos que Esteban Valencia debe seguir en la banca felina. “Seguimos bien con él, tenemos una gran confianza, le damos la confianza con mis compañeros y vamos trabajando de la mano juntos para llevar esto donde merecemos y lo que tenemos que mejorar aún, porque por un partido no cambian las cosas”, enfatizó.

Por último, el joven confesó que “ha sido un camino difícil y hoy lo he podido disfrutar más que nada con el clásico, que es algo que esperaba. La meta a corto plazo va a ser seguir sumando desde lo correctivo que tengo que hacer en la semana y en base a llegar bien a lo que es el partido de fin de semana. ¿El objetivo? Pelear el primer puesto y después, todos queremos jugar, estar, y es lo lindo que te plantea el día a día junto al compañero de posición para pelear ese puesto”.