Colo Colo define a su futuro cuerpo técnico: Jorge Almirón toma la delantera para ser el nuevo entrenador del Cacique

Se termina el año y Colo Colo aún sigue en la búsqueda de un entrenador, a dos semanas de haber puesto fin al vínculo que Gustavo Quinteros tenía con el club. Numerosos currículos llegaron al Monumental. Sin embargo, el interés se ha ido circunscribiendo a un grupo reducido de entrenadores, que son los que más atraen de acuerdo a las necesidades de la institución.

En este sentido, Blanco y Negro ha conversado con tres entrenadores en los últimos días: Luis Zubeldía, Gabriel Heinze y Jorge Almirón, siendo este último el que hoy está más cerca de ponerse el buzo del Cacique, debido al escenario en que hoy se encuentran las negociaciones. Eso sí, todavía falta para que se cierre un acuerdo, pero la principal ventaja que tiene el argentino es su disponibilidad inmediata.

En un comienzo, se intentó con Gabriel Milito. Sin embargo, el ex DT de Estudiantes, O’Higgins y Argentinos Juniors respondió que no estaba interesado en dirigir durante el primer semestre, por lo que inmediatamente quedó descartado. Tras ello, prosiguieron con Zubeldía, Heinze y Almirón.

En el caso del primero, su futuro es incierto. A los dirigentes de Colo Colo les manifestó que su prioridad era Liga de Quito, su actual equipo. No obstante, el cuadro ecuatoriano está en una intensa pugna dirigencial que tiene al DT metido en el medio. Desde el Monumental cuentan que el actual campeón de la Sudamericana está a la espera de que ese conflicto se solucione para poder seguir. Por lo mismo, los tiempos son muy relativos.

La situación de Heinze es particular, pues comunicó que recién el 10 de enero analizará su futuro y tomará decisiones, por lo que ese plazo no se ajusta con lo que necesita el Cacique, debido a que el nuevo estratega tiene que estar encabezando los trabajos antes del 8, que es el día que los albos inician su pretemporada.

DT copero

Ante el actual panorama es Jorge Almirón el que está un paso adelante, al tiempo que estudia la propuesta. Más allá de las críticas que pueden surgir por cómo juegan sus equipos, en la mesa de Blanco y Negro agrada por su trayectoria. Es el reciente finalista de la Copa Libertadores dirigiendo a Boca Juniors y en 2017 también llegó a esta misma instancia entrenando a Lanús, club en el que obtuvo los únicos tres títulos locales que ostenta (Primera División, Copa Bicentenario y Supercopa argentina, todos en 2016).

Desde lo económico, no significaría un gasto superior al que la dirigencia hacía por Gustavo Quinteros, pues no se apartaría del margen de los US$ 1,5 millones, lo que está dentro de las cifras destinadas para cumplir con esta misión de cerrar a un nuevo cuerpo técnico. Y, además, en la mesa también señala que “es un plus” contar en sus filas con el entrenador finalista de la última Libertadores, algo que dentro de todo no es tan común para el alicaído fútbol chileno.

A la espera de una definición final, lo concreto es que hoy Jorge Almirón avanza para tener su segunda experiencia en Chile (la primera fue como jugador de Wanderers en 1994 y 1995) y llegar a la banca de Colo Colo.