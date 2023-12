“No tengo tiempo”: Mikhail Youzhny descarta la posibilidad de ser el próximo entrenador de Christian Garin

Christian Garin (82°) sigue en la búsqueda de entrenador. Luego de finalizar su vínculo con Andrés Schneiter, el tenista nacional ha estado practicando bajo las órdenes de Duglas Cordero, PF del equipo de Copa Davis, y Paul Capdeville. Más de un nombre ha estado rondando la órbita del número dos del país. Sin embargo, la lista se va reduciendo.

Durante los últimos días, Mikhail Youzhny estuvo en las prácticas del ariqueño. De hecho, se barajó la opción de que sea quien lo entrene durante la temporada que inicia en cosa de semanas. No obstante, el ruso desistió de la idea, pese a destacar el entusiasmo del chileno, excusándose en su calendario. “Christian me pidió que trabajara con él, pero ahora no tengo tiempo. Le dije que podríamos practicar un poco juntos y tal vez estar en algunos torneos, pero no estoy seguro”, explicó al medio Tennis Mayors.

El extenista, además, dio a conocer que tiene la intención de trabajar a tiempo completo con un compatriota suyo, pero no entregó el nombre. De esta forma, todo apunta a que Garin trabajará, por lo menos en la primera parte de 2024, bajo la tutela de Paul Capdeville, quien lo ha acompañado en los últimos días. Ambos tienen una relación cercana que se remonta a finales de 2012, por lo que son más de 11 años de amistad.

Todo comenzó cuando ambos estaban activos, siendo compañeros en cuatro series de Copa Davis. La primera vez que aparecieron nominados fue en septiembre del año mencionado, cuando Chile disputó la repesca del Grupo Mundial ante Italia. En ese fin de semana, Garin debutó en la competencia con 16 años y 119 días. El nacional más joven en hacerlo. Después de aquella derrota vendrían dos series en 2013, primero ante Ecuador y después ante República Dominicana, año en donde Chile descendió a la Zona II de América.

Paul Capdeville junto a Christian Garin y el PF Duglas Cordero en Miami. Foto: Instagram.

Una búsqueda compleja

Para la segunda raqueta nacional es imperativo definir pronto su staff definitivo. Esto porque durante primera semana de enero debería disputar su primer torneo. Debe disputar la qualy del ATP de Auckland, que comienza el 8 del primer mes. Luego, el 14, tendrá su aparición en el Abierto de Australia, primer certamen grande de la temporada.

El último vínculo contractual entre Garin y Andrés Schneiter duró poco más de un año. Inició en octubre de 2022 y se rompió, abruptamente, en noviembre de 2023. Antes habían trabajado juntos, cuando Gago consiguió sus mejores resultados a nivel ATP. Ahora la historia fue diferente. Cuando anunciaban que volvían a trabajar juntos, Gago venía de cortar su contrato con Pepe Vendrell. Con el Gringo, parecía que el chileno levantaba el nivel, que se recuperaba, el coach decidió no extender su contrato sin dar mayores explicaciones.

“Se terminó el contrato que teníamos y se decidió no continuar el próximo año”, señaló el entrenador al ser consultado por El Deportivo. Luego vino la danza de nombres que podrían haberse hecho cargo de su futuro. En un momento se llegó a hablar de Juan Ignacio Chela. Pero el argentino optó por incorporarse al equipo de otro tenista chileno: Nicolás Jarry. El transandino venía de trabajar por siete años con Diego Schwartzmann.