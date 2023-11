“Se decidió no continuar el próximo año”: Christian Garin termina su vínculo con Andrés Schneiter y buscará nuevo entrenador

Una vez más Christian Garin (87° ATP) se queda sin entrenador. Es la 12° vez que le sucede desde que es profesional. Un número que no deja de sumar nombres y que en esta oportunidad afecta a la relación laboral que mantuvo con Andrés Schneiter. Con el Gringo habían vuelto a trabajar en octubre de 2022, tras un primer ciclo que lo insertó en la élite mundial del tenis.

La noticia fue confirmada por el mismo Schneiter a El Deportivo. “Se terminó el contrato que teníamos y se decidió no continuar el próximo año”, señaló el entrenador al ser consultado por el quiebre. Uno que se produce justo semanas después de la gran gira asiática del chileno, donde gracias a sus octavos de final en Tokio y su segunda ronda en el Masters 1000 de Shanghái logró volver al Top 100 luego de varios meses.

Eso sí, no fue un año fácil para el chileno, quien tuvo que convivir con una temporada altos y bajos, donde la regularidad no estuvo presente. Tras un mal paso por la gira sudamericana (segunda ronda en Córdoba y Santiago), Garin encontró su mejor versión en el Masters 1000 de Indian Wells, donde comenzó en los clasificatorios y llegó a vencer a Casper Ruud (4° del mundo en ese entonces) por el paso a los octavos de final, instancia en donde fue eliminado por Tsitsipas.

Después vendrían los cuartos de final de los ATP 250 de Houston y Múnich, que servirían como antesala para la gran semana que tuvo en el Masters 1000 de Roma, donde perdió en tercera ronda. Eso sí, las buenas sensaciones se vieron opacadas por una lesión en su costilla que lo tuvo dos meses fuera de las pistas, perdiéndose la opción de jugar en Roland Garros y Wimbledon.

El parón lo hizo bajar del puesto 79 al 124, retornando en una serie de torneos Challenger en Europa. Volvería a aparecer en un ATP en Hamburgo, donde llegó a octavos de final, logrando retornar al Top 100. Eso sí, después de un par de semanas volvería a quedar fuera de ese sitial, regresando en esta última gira asiática.

Ahora Garin se prepara para enfrentar su último desafío de la temporada: el Challenger de Brasilia, que comienza el 20 de noviembre. Después de aquello tendrá que descansar y buscar un nuevo técnico de cara a 2024. Ese nuevo proceso debería comenzar en Oceanía, donde el chileno tiene prácticamente asegurada su presencia en el cuadro principal del Australian Open.

El abrupto término hace imposible no recordar las declaraciones de Fernando González en febrero de este año, quien en una entrevista con El Deportivo señaló que el nortino debería sumar otras personas a su grupo de trabajo. “Ahora está con el Gringo, del que tengo una gran opinión y es amigo mío, pero a mí me gustaría que hubiera una visión distinta. Cuando terminé con De la Peña me fui con un gringo (Larry Stefanki), después con un australiano (Darren Cahill) que no pude y de ahí con Martín Rodríguez. A lo que voy es que una vueltecita por el mundo para que vean tu tenis no estaría mal. Recuerdo que Mark Woodford estaba entrenando voleas a Djokovic. No estoy diciendo que no deba seguir con su entrenador, pero sí creo que debería incorporar otra visión”, señaló en aquel momento Mano de Piedra.

Eso sí, no todos compartían aquella opinión, ya que por ejemplo hace solo unas semanas, Guillermo Coria tuvo solo elogios para el trabajo de ambos. “El Gringo tiene mucha energía, un entrenador con mucha personalidad, que cuando uno no está con mucha confianza, te da esa energía y esa confianza. Nunca te deja caer y lo demuestra con todos los jugadores a los que ha ido tomando. Me pone muy contento que Christian haya vuelto con él, porque al principio hicieron un cambio muy importante. Ahora están buscando un equilibrio y es cuestión de encontrarlo, agarrar confianza y aprovechar ese envión”, mencionó en una entrevista con La Tercera durante los Juegos Panamericanos Santiago 2023.