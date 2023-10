Guillermo Coria a fondo: “Nicolás Jarry hizo un gran cambio; volvió con otra energía, otra fuerza”

Guillermo Coria (41 años) se mueve constantemente entre el court central y las canchas de entrenamiento del renovado Centro Deportivo de Tenis del Estadio Nacional. No alcanza a ver un partido completo de sus compatriotas, cuando tiene que correr a entrenar con otro. Está atento tanto a hombres como a mujeres. Y pese a ser uno de los cinco tenistas latinos más importantes del siglo XXI (tres del mundo, finalista de Roland Garros y campeón de Montecarlo), son pocos los fanáticos que se le acercan a pedirle fotos. Algo que le ayuda a no atrasarse en sus actividades y a tener tiempo para conversar con El Deportivo, minutos antes que comenzara el duelo entre Facundo Bagnis (198° ATP) y Federico Zeballos (106° D).

El argentino habla de todo. Reflexiona en torno al presente de la gira sudamericana del ATP, alaba el alza de Nicolás Jarry durante 2023, cuenta cómo vivió las elecciones presidenciales de Argentina del pasado domingo y aclara los dichos en donde dejaba en el aire su continuidad como capitán de Copa Davis. También opina de River Plate, la final de la Libertadores y postula a Paulo Díaz como un jugador que terminará en Europa.

La ATP finalmente no transformó el torneo de Buenos Aires en 500 ¿Cree que hay poco interés por parte de ellos en potenciar la gira sudamericana?

Es una lástima porque creo que se armaría una gira bastante interesante, pero yo creo que tarde o temprano Buenos Aires va a terminar en 500, porque los jugadores se sienten cómodos, se organiza bien y también para que la gira sudamericana no quede un poco descolgada. Vino Alcaraz a jugar un 250, Ruud viene siempre, en nuestra época también era un torneo muy importante, entonces estamos todos haciendo fuerza para que Argentina termine teniendo su ATP 500, que también sería muy importante para la región.

Además justo en un momento en que los tenistas sudamericanas están dando que hablar en el circuito...

Ustedes acá en Chile tienen una gran camada, la verdad que toda Sudamérica. Perú, Brasil, Hugo Dellien en Bolivia. Se viene haciendo un gran trabajo y eso también es un poco por todos los challengers que se están haciendo en la región de la mano de Horacio De La Peña. Hizo grandes torneos y eso le dio la posibilidad a un montón de jugadores que están saliendo del junior, que quizás estaban entre los 150 y 300 del ranking, de meterse. Le pasó a los Cerúndolo, a mi hermano (Federico Coria) y a un montón de jugadores que necesitaban ese impulso para terminar de afirmarse entre los 100 mejores. Sudamérica siempre a va a ser respetado y sería increíble poder sumar un ATP 500.

Habló de la camada chilena, ¿qué opina de la temporada de Nicolás Jarry?

Nico hizo un gran cambio, logró ordenarse un poco en su juego, en su táctica, cómo plantear los partidos. Tiene un patrón de juego y ya no depende solamente del saque, entonces hizo una gran diferencia. Yo hace mucho rato venía diciendo que era un jugador con un potencial enorme y la verdad es que después de lo que le pasó (suspensión por doping) volvió con otra energía, con otra fuerza. A mí me ha tocado tener que vivir malos momentos para poder ordenarme y ver diferente las cosas, para poder disfrutar mucho más. Me pone muy contento.

Por el contrario Garin no ha podido despegar este año...

Está teniendo buenos resultados pero con algunos altibajos. Es un jugador del que sabemos lo que puede dar y te repito, Chile tiene un equipazo, una gran camada.

El actual entrenador de Garin también trabajó con su hermano. ¿Qué puede decir de Andrés Schneiter?

El gringo tiene mucha energía, un entrenador con mucha personalidad, que cuando uno no está con mucha confianza, te da esa energía y esa confianza. Nunca te deja caer y lo demuestra con todos los jugadores a los que ha ido tomando. Me pone muy contento que Christian haya vuelto con él, porque al principio hicieron un cambio muy importante. Ahora están buscando un equilibrio y es cuestión de encontrarlo, agarrar confianza y aprovechar ese envión.

¿Ha podido hablar con Marcelo Ríos?

Hace mucho que no sé nada del Chino, lo sigo por las redes y es un personaje divertido, siempre lo fue. Ha sido mi ídolo, siempre me ha tratado espectacular. Me acordé el otro día en la ceremonia inaugural, cuando jugamos en su despedida acá en Santiago (San Carlos de Apoquindo).

¿Y con Massú y González?

Con el Vampiro (Massú) estamos en un grupo de exjugadores que participamos bastante. Está a disposición, igual que Fernando (González), de lo que necesitemos para acompañarnos. Con Fernando cada tanto hablamos porque va a Rosario con Luciana Aymar, así que yo estoy en Rosario y es lindo mantener esa relación que hemos construido desde los 12 años.

Argentina: tenis, fútbol y política

Coria tiene voz para hablar de la pelota amarilla, pero también de lo que acontece en su país. Mientras el tema principal de la agenda trasandina se enfoca en las elecciones presidenciales vividas el domingo recién pasado y en la segunda vuelta que se dará en noviembre, hay otro hito que también que también se toma las principales portadas de la nación: la final de la Copa Libertadores del cuatro de noviembre entre Boca Juniors y Fluminense. El “Mago” habla de estos dos eventos, del presente de River Plate y también de su rol como capitán de Copa Davis.

Aparece en Santiago 2023 después de poner en duda su continuidad como capitán de Copa Davis de Argentina...

Ha sido una experiencia hermosa, con grandes jugadores, también con Mercedes Paz que está como capitana de las mujeres. Yo acá estoy acompañando, apoyando. Cuando se termine esta semana, ahí sí ya tomaremos una decisión, pensaremos bien y hablaremos con la Asociación Argentina de Tenis (AAT). Ya varios jugadores me han manifestado que quieren estar, pero bueno uno siempre tiene que tener la humildad de que, si uno no tiene la energía para aportarle más a los jugadores, debe dar un paso al costado, porque hay un montón de entrenadores que pueden hacerlo bien. No estoy diciendo que voy a dejar o no, solamente que la camada nuestra que está hoy en la AAT, está toda tirando para el mismo lado y queremos lo mejor para el tenis argentino.

Justo el viaje a Santiago coincidió con las elecciones presidenciales. ¿Pudo votar?

No pude votar, quería hacerlo, pero solamente los residentes pueden acá. A mí me gusta votar, me gusta participar, porque bueno...uno cuando tiene hijos, ve el país cómo está y busca lo mejor para ellos. Yo siempre me acuerdo cuando era chiquito que los abuelos decían “hay que cambiar para que los nietos tengan un futuro mejor”, pero siguen pasando los años y nada. Ojalá que Argentina encuentre su rumbo, porque merecemos tener un gran país, tenemos todo para serlo.

Ahora toca la segunda vuelta, ¿cómo ve a Argentina? ¿muy convulsionada políticamente?

Ahora hay que votar, siempre pensando en lo mejor para nuestros hijos, para el trabajo, para la educación, para la seguridad, para la economía. Tenemos un país espectacular, que duele un poco ver con tanta pobreza. Sobre todo, ver tantos niños pobres y gente laburante (trabajadora) que no llega a fin de mes, es triste.

¿Voto secreto o con nombre y apellido?

No, no, secreto. La Argentina también es como River-Boca, siempre es muy complicado y nada. Siempre hay cosas positivas de cada partido político. Lo importante es que hay que darle prioridad a la seguridad, el trabajo, la educación, que uno pague impuestos y que se vea reflejado también en avance. Ojalá que a partir del 10 de diciembre, cuando asuma el nuevo presidente, sea un gran cambio y que el país mejore.

Mencionó a River Plate, ¿Cómo ve el proceso de Demichelis?

En la Argentina somos apasionados. River es ganar, ganar, ganar y venimos de muchos años de ganar y ganar. Hubo un cambio importante, no era fácil ser el próximo entrenador después de Gallardo, por eso asumió Demichelis, con mucha personalidad, tomando un fierro caliente y lo viene haciendo muy bien. Está buscando su idea de juego y los resultados a veces te acompañan. El fútbol argentino es muy competitivo. Hay que darle tiempo y siempre acompañando, sea quien sea el técnico o los jugadores. Siempre ahí con la misma pasión.

¿Y a Paulo Díaz cómo lo ve?

Es un jugador aguerrido, que va al frente, no se achica. Obviamente que a veces tiene algunos errores, pero porque él tiene su personalidad de ir siempre para adelante, de tomar riesgo, y eso es lo que te hace la diferencia como defensor, entonces cuando comete algunos errores se le perdona. En el último Clásico hizo un partidazo. Yo creo que termina en Europa, no creo que lo podamos disfrutar mucho más, creo que tiene destino europeo.

¿El cuatro de noviembre irá por Boca Juniors o Fluminense?

Pregunta difícil...soy de River, pero no sé si lo voy a ver o no, la verdad que no.