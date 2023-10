Primer objetivo cumplido: la Roja de Berizzo se mete en semifinales del fútbol panamericano

La Roja dio un paso adelante en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Ante un gran marco de público en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso, la selección nacional superó por 1-0 a Uruguay y clasificó a las semifinales del fútbol masculino. Faltaba una buena noticia del balompié.

A priori, el equipo de Eduardo Berizzo iba a enfrentar al rival más duro de la fase grupal, que también ganó en el debut. La Celeste, encabezada desde lo técnico por el chileno Diego Reyes (asistente de Marcelo Bielsa en la mayor) y acompañado por el histórico Diego Pérez, salió a la cancha con los dos de su plantel que militan en el campeonato local: Alan Saldivia, capitán, y Rodrigo Piñeiro.

Considerando el empate entre México y República Dominicana, en el primer partido del día, quien ganara el cruce entre chilenos y uruguayos sacaría boleto para las semifinales de la competición. Berizzo quedó conforme con lo realizado en el estreno, pese a la falta de eficacia en el arco contrario, y repitió a la oncena inicial. Damián Pizarro fue el centrodelantero y tuvo un áspero duelo con su compañero Saldivia, que le ganó varios encontrones.

Con justicia, la Selección se fue al descanso con ventaja en el marcador, porque fue de menos a más y logró encontrar la llave para vulnerar a un equipo que trata de mostrar lo que pregona Bielsa, a través de su mano derecha en la Sub 23 (Reyes), pero que también mantiene lo tradicional del estilo charrúa: un fútbol mañoso y rocoso.

En efecto, el partido fue intenso y friccionado. Quizás llevado por la frustración a raíz del devenir del juego, los uruguayos fueron cayendo repetidamente en el juego brusco. El duelo se fue encendiendo de a poco, también empujado por el público que se hacía parte del espectáculo. Precisamente, por lo rocoso del partido, la primera parte se interrumpió constantemente.

Uruguay apuntaba a ser vertical, recuperando y buscando a los extremos. Chile, por su parte, no era tan veloz en la transición ofensiva, sin embargo fue tomando el manubrio con el pasar de los minutos. La primera ocasión de gol llegó en los 20′, a través de Alexander Aravena, quien empalma el balón y eleva tras un centro. Era un aviso de lo que sucedería con el Monito más adelante.

Aravena destaca

Sobre el final del primer lapso, el delantero de la UC hizo el 1-0 gracias a una jugada personal y un tiro cruzado de zurda. Un premio para el equipo que, de jugar a jugar, hacia méritos. Un incisivo Aravena causaba estragos en la defensa uruguaya por el lado izquierdo. Por la diestra, Maxi Guerrero no generaba el mismo efecto, lo que sí realizó ante México en el primer partido.

Para la Roja no era negocio caer en la fricción que proponía Uruguay. Al no dar con el tono futbolístico, los orientales abusaron de las infracciones y los encontrones, para tratar de equiparar en algo el partido. La complicación para los chilenos es que la diferencia en el marcador era exigua. El cuadro nacional no sacaba rédito de las pelotas detenidas en el segundo lapso, particularmente los tiros de esquina. Con el constante roce e intensidad del juego, Damián Pizarro se fue cansando, pero Berizzo hizo cambios recién sobre el final. El 1-0 era muy poco para sentirse tranquilo, sobre todo ante un rival con historia.

En definitiva, la Roja sacó adelante una tarea intensa y aseguró su pase a las semifinales del fútbol panamericano. Lidera el grupo A con seis puntos. Cerrará la parte inicial del torneo este domingo, ante República Dominicana (18.00 horas). Las semis, por ende la disputa por las medallas, serán el próximo miércoles 1° de noviembre. Además, se aseguró dos partidos más en Santiago 2023: la semifinal ante un elenco del grupo B y otro más (ya sea la final o la definición por el bronce).