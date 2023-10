Jornada agridulce para los singlistas chilenos en Santiago 2023: Barrios avanza a cuartos pero Tabilo se queda en el camino

Suerte divida para Chile en el tenis. Mientras que Tomás Barrios logró avanzar a cuartos de final, Alejandro Tabilo sufrió una dura derrota ante Daniel Vallejo. En el dobles, Fernanda Labraña y Alexa Guarachi avanzaron a semifinales.

Por eso, los encuentros tuvieron desarrollos totalmente distintos. Por ejemplo, Tomás Barrios, dueño de la plata en Lima 2019 enfrentaba al jamaiquino, Blaise Bicknell (426°). Y pese a que el partido se pudo haber terminado fácilmente en dos sets, el drama se instaló cuando el chileno no pudo aprovechar ninguno de los cuatro match points que tuvo. Terminó perdiendo el parcial en el tiebreak (7-2) y estiró todo a una tercera manga.

Ahí, la experiencia del oriundo de Chillán marcó diferencias. Todos esos problemas que aparecieron para cerrar el encuentro en el segundo set desaparecieron y Barrios celebró tras abrochar el duelo por 6-3, 6-7 y 6-2. De esta manera irá nuevamente por el sueño de una medalla panamericana. Este viernes jugará cuartos de final.

En el caso de Alejandro Tabilo, el enfrentamiento tuvo muchas similitudes con el de Barrios. Los dos ganaron el primer set y los dos perdieron en tiebreak el segundo. La diferencia estuvo en el tercero, donde el nacido en Toronto no pudo festejar.

Pese a ganar el primer set, el chileno comenzó con problemas, llegando a estar 1-3. Logró emparejar las acciones y quebrar para llevarse el primero, pero el paraguayo Daniel Vallejo dejó claro que iba a pelear por seguir con vida.

Así, el segundo set se le escapó al chileno, quien pasó por todos los escenarios en ese tramo. Comenzó 0-2, estuvo 4-3, salvó un 4-5, no pudo cerrar el 6-5 y terminó cayendo en la definición. Situaciones que estiraron las emociones a un tercer set.

Allí, fue una lucha de golpe a golpe. Tabilo quebró en el primer juego, pero no pudo mantener la ventaja, perdiendo el duelo tras caer por 5-7 en el tercer set.

La jornada lamentablemente comenzó con derrotas para los locales. A primera hora salió Daniela Seguel al court central, quien venía de vencer en un partidazo a Luciana Moyano por 6-3 y 6-4 en primera ronda. La Pantera, que este año puso en duda la continuidad su carrera por problemas económicos, no pudo repetir ese nivel que la hizo entrar a octavos de final y cayó eliminada frente a Jamie Loeb, de Estados Unidos. Un primer set donde no logró ponerse en ritmo fue en gran parte el responsable de su derrota. 2-6 y 5-7 fue el marcador en un encuentro en donde no anotó aces y ganó solo el 51% de los puntos con su primer servicio.

Pero no solo en singles hubo acción, ya que en la cancha número dos (tercera de mayor importancia en el recinto) disputaron su dobles Alexa Guarachi y Fernanda Labraña. Las tenistas nacionales fueron enormemente superior a la joven dupla uruguaya compuesta por Juliana Rodríguez (19 años) y Taly Litch (17). Ganaron por 6-3 y 6-0, avanzando a semifinales.