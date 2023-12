“Cuando estuvo acá, te cagaste entero”: Juvenal Olmos increpa a Johnny Herrera por el cara a cara con Matías Zaldivia

El fútbol chileno entra en época de balances. Un análisis sobre los rendimientos de los equipos y los nombres que sobresalieron en el Campeonato Nacional 2023. Precisamente en eso estaban Juvenal Olmos y Johnny Herrera, cuando tuvieron un tenso cruce en TNT Sports que se viralizó rápidamente.

Cuando examinaban a Colo Colo y las claves de este 2023, los integrantes del programa pusieron sobre la mesa el nombre de Juan Martín Lucero, goleador del Cacique el año pasado que tuvo una polémica salida en enero rumbo al Fortaleza de Brasil. Ahí, Herrera le sacó en cara que a principios de la temporada 2022 Olmos dijo que el delantero argentino “no tenía gol”.

De Lucero a Zaldivia

El comentario no agradó al exadiestrador de la Universidad Católica, quien, a modo de comparación, expuso las opiniones del exarquero sobre Matías Zaldivia, uno de los buenos valores este año en la U: “Dije que cuando llevaba cinco partidos, llevaba un gol (sobre Lucero). Es un diagnóstico técnico. Pero Johnny, yo me acuerdo que a Zaldivia lo mataste, lo liquidaste, en este programa dijiste que nunca un jugador de Colo Colo va a jugar en la U, que no tiene condición ¿Te acuerdas?”.

FOTO: AGENCIA UNO

En ese momento, el diálogo subió de tono y Herrera contraatacó: “Jamás dije eso, búsquenlo. Para empezar usted a los 70 años se está defendiendo atacando, eso está mal. Lo que dije de Zaldivia es que yo jamás traería un jugador de Colo Colo a jugar en la U y lo sostengo. Cuando el tipo vino acá hace un par meses…”, momento en el que fue interrumpido por Olmos. Su respuesta fue aún más dura: “Lo liquidaste y cuando estuvo acá te cagaste entero. Así de simple”, dijo el exentrenador de la Roja.

Sus palabras generaron una pequeña risa en la cara del angolino, y la inmediata reacción del resto de los panelistas del programa.