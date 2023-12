Técnico de Racing aclara el futuro de Gabriel Arias frente al interés de la U por ficharlo para la temporada 2024

Si ya era difícil sacar a Gabriel Arias de Rancing de Avellaneda, para que milite en Universidad de Chile durante la próxima temporada, ahora parece mucho más complicado.

Es que el nuevo técnico de la Academia -Gustavo Costas- aseguró que está convenciendo a sus dirigidos para que permanezcan en la institución transandino y juntos vayan por la gloria continental. “Aún no logramos nada internacional, imagínate cuántos años pasaron. Tenemos que dar el salto que a Racing le falta”, aseguró el adiestrador.

El cuadro argentino participará de la Copa Sudamericana el próximo año y por lo mismo, le pidió a los futbolistas que rechacen las ofertas que reciban en este mercado de pases. “Esperemos que se queden, estoy hablando con todos los jugadores, porque quiero que estén comprometidos”, señaló.

Eso sí, Costas sabe que la U está detrás de los servicios del portero titular de los albicelestes y aunque dijo estar preparado por si sale, insistió en que su deseo es que permanezca al otro lado de la cordillera. “Estamos preparados, llevamos hartos años en esto. Estamos preparados para tener que dar vuelta la página si se llega a ir, ojalá que no, pero si se llega a ir hay que dar vuelta la página”, verbalizó.

Actitud que no mostró cuando firmó por los de Avellaneda, pues dijo que lo primero que haría sería buscar un portero nuevo para su oncena y los medios de ese país hablaron que el golero de la Selección Chilena pasaba por tiempos de “incertidumbre”.

La negociación no ha logrado avanzar por los altos montos que ello implica y la poca capacidad financiera de Azul Azul. El sueldo del guardavalla es más alto de lo que se paga en Chile y Racing no soltará a uno de sus capitanes por un monto reducido, pues tiene contrato vigente hasta diciembre de 2025.

Disyuntiva que complica los planes de Azul Azul, pues si bien renovaron a Cristopher Toselli por una temporada más, Cristóbal Campos está con un pie afuera del centro deportivo estudiantil. El canterano fue mal evaluado por la gerencia técnica que encabeza Manuel Mayo y Gustavo Álvarez, al conocer los antecedentes, no abogó por su permanencia.

No obstante, Campos tiene contrato vigente con los laicos y como no le encontraron club para mandarlo a préstamo,evalúan acabar con su vínculo y así permitirle que negocie como jugador libre en los próximos días. ¿La alternativa? Gabriel Castellón. El número uno del campeón Huachipato está en la carpeta de Mayo, pero -al igual que Arias- no sólo deben hablar con él, sino también con los dirigentes acereros, ya que el futbolista pertenece a sus registros.