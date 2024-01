Gustavo Álvarez raya la cancha en la U y no le entrega la jineta a Marcelo Díaz: “No es momento para escoger al capitán”

La presentación en sociedad de Gustavo Álvarez comenzó de manera inusual. El nuevo entrenador de Universidad de Chile llegó temprano al Centro Deportivo Azul y tras encontrarse por primera vez con sus discípulos, salió a trotar en la cancha que lleva el nombre de Leonel Sánchez en el Centro Deportivo Azul.

“Poco exagerado”, fueron sus primeras palabras. Respondía así a los halagos que le otorgaron el presidente de la concesionaria laica, Michael Clark, y el gerente deportivo de la misma, Manuel Mayo, quienes lo acompañaron en la testera y escucharon atentos sus respuestas.

“Llego a un club muy grande y hay que transformar al equipo en algo muy grande. Y eso se logra teniendo un rol protagónico y sometiendo al rival. ¿El objetivo? Siempre ganar el próximo partido y si se gana el siguiente partido y lo multiplicas por 30, no habrá proyecto más ambicioso que ese”, sentenció el adiestrador.

Sin embargo, el estratega transandino sabe que la historia reciente del club no ha sido buena y que necesita convencer a sus futbolistas que pueden ser “protagonistas” de la temporada venidera. “Un equipo que entiende y efectúa lo propuesto por el DT, eleva el rendimiento de los jugadores. Por eso a ellos les digo que no vengo a sacarle rendimiento, sino que espero que superen sus propios límites y que hagan cosas que no han hecho nunca”, filosofó. Luego agregó que “lo primero que observé fue había jugadores aptos en la mayoría de los puestos y en otros conversamos con la dirigencia para darle un potencial al 11 y desarrollar la idea que nos acerque al triunfo”.

Álvarez está convencido de que puede transformar a la U en un equipo que “someterá al rival” y dice que “no hay tiempo para carretear”. Eso sí, aclaró que no estaba hablando de fiestas, sino de la manera que algunos aviones demoran su despegue y por lo mismo, promete que su estilo se verá en el amistoso con Unión Española el 20 de enero y en el primer clásico con Universidad Católica el próximo 27 de enero.

¿Marcelo Díaz llevará la jineta en aquel encuentro? “La llegada de Díaz es el arribo de un jugador emblemático. Y representa muy bien lo que es la U dentro y fuera de la cancha. Pero no es momento para escoger al capitán y veré cómo lo resolveré en su momento”, aclaró.

Por último, Álvarez analizó la temporada 2023 de su actual club y concluyó que “es muy difícil saber lo que pasó, pero bajaron el nivel individual y colectivo (en el segundo semestre). Después el plantel y el director técnico sacarán sus propias conclusiones. Pero después me parecería irrespetuoso hablar de algo que no conozco en detalles”, finalizó.