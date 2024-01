La U se queda sin capitán: Luis Casanova no renueva y se despide de los azules

Una de las grandes incógnitas en la Universidad de Chile era saber qué pasaría con el futuro de Luis Casanova. Quien fuera el capitán del club durante la temporada 2023 no tenía su lugar asegurado para este año. Fueron semanas de negociaciones que finalmente llegaron a su fin este viernes, porque el defensor comunicó que no seguirá en los azules, y lo hizo demostrando que no fue la forma en que le habría gustado partir.

El futbolista de 31 años anunció lo sucedido mediante un posteo en su Instagram personal, en el que se muestra en una serie de fotos vistiendo la camiseta estudiantil, todo acompañado de unas sentidas palabras. “Se cierra un ciclo de una manera que no esperaba, pero creo que es el momento adecuado para hacerlo, antes de forzar una situación”, disparó el nacido en Rancagua luego de que las tratativas no llegaran a un buen término.

En su publicación, el jugador también destacó las experiencias vividas con la camiseta de la U: “Me despido tranquilo, ya que siempre intenté dar lo mejor de mí, sin importar las lesiones o las consecuencias que esto podría traer. Me voy con lindos recuerdos, momentos de aprendizaje en lo personal y futbolístico. Aprendí lo que es la resiliencia”.

FOTO: AGENCIA UNO

Agradecimientos para Goldberg y Vargas

Además, Casanova tuvo unas especiales palabras para Rodrigo Goldberg y Sergio Vargas, gerentes deportivos que fueron claves en su llegada a principios de la temporada 2020: “Quiero agradecer a la hinchada por el apoyo incondicional en estos cuatro años en los que estuve en la institución, a Rodrigo y Sergio, que confiaron y apostaron en mí para ser jugador de este club tan importante. A mis compañeros, cuerpo técnico, equipo médico, equipo de utilería, a las tías del desayuno y a todos los funcionarios del club”.

En los años que estuvo en el CDA el defensa no sumó títulos. No obstante, en 2023 se había consolidado como uno de los nombres importantes en el plantel. Jugó 28 duelos en el Campeonato Nacional 2023 y en todos fue titular. Acumuló 2.512 minutos y anotó un gol.