Ramón “Wanchope” Ábila aparece en el radar de la U: “El jugador quiere salir, ya nos lo dijo”

La caída del traspaso de Rodrigo Holgado trajo un verdadero problema a Universidad de Chile. Los goles del argentino eran la primera opción del técnico Gustavo Álvarez y de la secretaría de los azules.

Sin embargo, la irrupción de América de Cali dejó en la estacada a los universitarios. Los 700 mil dólares que ofrecieron los colombianos, por la mitad del pase, inclinaron definitivamente la balanza para sumar al exdelantero de Coquimbo Unido.

Una nueva situación, en la que el equipo de Santiago debe buscar nuevas alternativas mercado para llenar la petición del nuevo entrenador. Escenario en el que un viejo conocido asoma como una posibilidad para la U.

Se trata de Ramón Ábila, quien hace un par de temporadas completaba la agenda de Colo Colo, antes del arribo de Juan Manuel Lucero, quien se marchó hace un año a Fortaleza de Brasil.

“Wanchope”, como es conocido el atacante de Colón de Santa Fe, fue ofrecido a la dirección deportiva de los universitarios, que no miran con malos ojos la opción de contratar al goleador de 34 años.

Colón está dispuesto

Lo cierto es que el cuadro argentino vive una situación complicada. Su descenso a la segunda categoría fue un duro golpe para el Sabalero que necesita desprenderse de uno de sus jugadores más caros para la dirigencia.

El nuevo presidente del cuadro transandino, Víctor Francisco Godano, conversó con El Deportivo. Y aunque se mostró sorprendido por el interés del cuadro chileno, también reconoció que no podrán obstáculos si llega un ofrecimiento formal.

“La verdad que no tengo idea si existe un interés de Universidad de Chile, seguramente lo debería estar manejando su representante. El jugador quiere salir, ya nos lo dijo. No tiene cláusula de salida, pero estamos dispuestos a escuchar ofertas”, dijo el exfutbolista del club de Santa Fe.

Asimismo, el mandamás agregó que “Ábila tiene contrato hasta 2025 con nosotros. Si el jugador se quiere ir no le cerraremos las puertas. La verdad, esto que me dice usted de Universidad de Chile me toma por sorpresa”.

Consultado respecto de las condiciones en que se podría marchar del equipo sabalero, Godano aseguró que puede ser de acuerdo con cualquier fórmula, aunque prefiere una venta definitiva por la edad del futbolista.

“Todo se podría charlar, una venta definitiva o un préstamo. El tema es que Wanchope ya tiene cierta edad y tal vez sería mejor que partiera de manera definitiva. Ya está consensuado con él que, si existe un interés, no pondremos problemas a su salida”, explicó el presidente.