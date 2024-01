“Ha pasado con más pena que gloria”: prensa española destroza a Ben Brereton tras su salida del Villarreal

A principios de la temporada Ben Brereton asumía un gran desafío: dejaba el Blackburn para integrarse al Villarreal, que lo contrató por cuatro años. Sin embargo, las cosas no resultaron como el jugador de la Roja esperaba. Nunca se pudo ganar un espacio como titular, no marcó goles y, para colmo, el equipo no ayudó, puesto que el Submarino Amarillo no pasa por un buen momento futbolístico. De hecho, han tenido tres entrenadores en lo que va de temporada (Quique Setién, Pacheta y, ahora, Marcelino García).

Ante esta situación, en las últimas horas se confirmó su salida a préstamo al Sheffield United, actual colista de la Premier League, en donde el artillero de 24 años espera encontrar los goles y minutos que no tuvo en el Estadio de la Cerámica. Su salida de inmediato produjo varios análisis en España, los que no fueron para nada positivos.

“Con más pena que gloria”

Uno de los medios de comunicación que fue más crítico con Ben fue el diario Marca. “Saldrá cedido del ‘submarino’ tras no adaptarse ni responder a las expectativas”, comenzaron escribiendo en su nota. Posteriormente, argumentaron su fuerte postura con los números que dejó el seleccionado nacional en esta primera mitad de la temporada: “Lo cierto es que el internacional chileno ha pasado con más pena que gloria por el club castellonense en esta primera etapa. Ha participado en 19 partidos, de los que sólo uno lo ha disputado completo, y no ha sido capaz ver puerta”.

Reuters/Craig Brough

En donde, tal vez, fueron un poco menos ácidos en su observación fue en el sitio Mundo Deportivo. Destacaron los pocos minutos y los permanentes cambios de técnico de la institución: “El delantero anglo-chileno no ha tenido muchas oportunidades en el Villarreal, ya que ni Quique Setien, ni Pacheta, ni ahora Marcelino, han apostado ciegamente por su titularidad”.

Por último, en AS también hicieron énfasis en que el exjugador del Championship nunca se pudo acostumbrar al juego del cuadro español: “El jugador no se ha adaptado en este primer periodo, ya que a esa dificultad de adaptación, se ha sumado el mal momento deportivo del equipo, que tampoco ha ayudado”.