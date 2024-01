Cristopher Toselli se confiesa: “Me siento respetado y querido por la gente de la U”

A Cristopher Toselli (35 años) se le escucha feliz. Hace pocos días renovó con Universidad de Chile, club en el que terminó siendo titular y, prácticamente, uno de los referentes. Sus buenas presentaciones le valieron para que los hinchas olvidaran su paso por la Católica.

¿Por qué no daba entrevistas?

Prefería hablar después de los partidos, o en las conferencias. Sabía que había muchas preguntas y prefería consolidarme en el grupo antes de empezar a hablar.

¿Ya se siente consolidado en la U?

No sé si la palabra es consolidado, pero me adapté bien. Me siento respetado, me siento querido por la gente de la U.

¿Este respeto y cariño fueron clave para renovar?

Sí, evidentemente. Desde el primer día sentí el respeto. Quizás en las redes sociales hay más debates, pero no las tomo mucho en consideración. Yo me aboco mucho al día a día, al estadio y ahí me transmitieron mucho cariño. Y fue algo recíproco. Yo sin jugar me integré de la mejor manera, porque quería que me vieran comprometido. Poco a poco se fue dando una buena onda, un respeto.

¿Nunca se sintió resistido?

Nunca tuve ningún problema y las redes sociales no las pesco. En el estadio me saludaban, me alentaban, me decían que por estar en la U me iban a alentar a muerte.

¿Se imaginó alguna vez jugando en la U?

Hace unos años probablemente mi futuro lo veía en otra parte. Yo tomé la decisión de venir y al tomar la decisión quiero disfrutarlo. Soy feliz, lo estoy pasando increíble. Siento que hay una base para poder conseguir cosas.

¿No le dio mucha vuelta a su paso por la UC al momento de llegar a la U?

No tanto. Mi familia por parte de mi mamá es muy fanática de la U, muy hincha. Era un sueño muy familiar y ellos estaban muy contentos. Mi señora me apoya, pero es de la Católica. Ella vio que yo estaba seguro de las dificultades que podía haber en un futuro, del recibimiento que quizás iba a tener del hincha de la Católica.

¿El hincha de la UC reaccionó mal?

Fue muy respetuoso. Solo recibí puteadas cuando jugamos en contra, pero en la calle la gente me decía que fui muy importante para el club y que me deseaban lo mejor.

¿Hubiese renovado si pasaba todo el año pasado en la banca?

Uff. No sabría responderte, pero yo creo que seguiría. A pesar de no jugar los primeros seis meses, me comprometí y estaba contento. Sentí que aportaba algo que le faltaba al club. Tengo más edad, más experiencia y debía transmitirla.

¿Tuvo otras ofertas?

No sé, no tengo idea. Hace un tiempo ya veníamos conversando y teníamos todo medio definido. Yo quería seguir en la U, no quería otra oferta.

¿Se volvió a sentir importante en el fútbol?

No, siempre me sentí igual. La gente de afuera le toma más importancia por mi pasado, pero mi forma de ser siempre ha sido la misma.

¿Pensó que terminaría siendo titular?

Uno siempre aspira a eso, con esa ambición iba a entrenar todos los días. Cuando me tocó la oportunidad por suerte estaba preparado.

¿Ya es hincha de la U?

(Risas) Es que es distinto, yo soy un profesional. Yo me mato por la camiseta que sea y hoy estoy identificado con la de la U. Mi familia, por parte de mi mamá, y lo recalco porque si no mi señora me mata, está feliz. Van a la cancha, son abonados, están felices. Hay una historia detrás con mi tío que falleció, que los llevaba a todos al estadio cuando chicos a ver a la U. Siento que juegue o no juegue mi familia disfruta que yo esté en la U, eso es impagable.

¿Qué le falta a la U para volver a ser protagonista?

El año pasado fue un periodo de transición. Llegamos jugadores como Matías (Zaldivia) y yo, que veníamos de equipos rivales, y obviamente que había que adaptarse en todo sentido: con la institución, con el equipo, con la gente, que te creyeran. Y de a poco había que ir tomando un lugar para que el club se vaya enrielando. Hay un buen grupo y a eso se suma Marcelo Díaz, que es un gran jugador y referente de la institución.

¿Le faltaban referentes a la U?

No sé si referentes, porque también estaba Nery (Domínguez) que salió campeón en Argentina. En mi caso, sentía que debía ir de a poco, conociendo a mis compañeros, a la gente del club, integrándome, ganándome la confianza. Uno nunca sabe lo que piensan de ti.

¿Le sorprendió la salida de Pellegrino?

No, porque había un objetivo de clasificar a una copa internacional. Cuando no se logra, más en un equipo grande, lo primero que se corta es el cuerpo técnico.

¿No habrá excusas este año?

No hay excusas este año para la U. El año pasado veníamos con muchos años de incertidumbre, que el club no se sostenía, se peleaba el descenso, con problemas internos, y siento que el año pasado esas cosas se pudieron mejorar. Obviamente que estuvimos muy lejos de lo que la U merece, por su historia, por su gente. Pero ahora el objetivo es el campeonato.

Cristopher Toselli en el clásico frente a Colo Colo.

¿Se siente más presión en la U?

Es que depende de cada uno. En todos los equipos que he estado siento el mismo compromiso. La U genera más ruido mediático, eso se nota en el día a día, pero son situaciones distintas. No es que acá o allá se sienta más o menos presión, lo vivo de la misma manera.

¿Cómo tomó la salida de Cristóbal Campos?

Me llamó la atención. Con Cristóbal tuvimos una relación bastante buena, de mucho respeto. Espero que tome un nuevo rumbo, porque tiene muchas condiciones. Pasó por momentos duros en la U y respondió en esa época.

¿Lo aconsejó?

Yo no me siento una persona que deba andar aconsejando.

Sí, pero usted tiene más experiencia…

Sí, pero yo trato de mostrarlo en el día a día con mi forma de ser. Si eso le llama la atención a la gente y lo toma, buenísimo. Pero sí le mandé un mensaje para saber cómo estaba y deseándole lo mejor.

Johnny Herrera lo criticó a usted y a Matías Zaldivia por no aconsejar a Campos...

Yo no lo tomé así. Él (Herrera) sentía que debían haberlo guiado los más grandes, pero Johnny seguramente conoce más a Cristóbal. Ellos fueron compañeros, son amigos, pero no es una responsabilidad que sea solo de los grandes. Somos 30 jugadores y nuestro objetivo es rendir en el campo.

Ahora llega Gabriel Castellón...

A Gabi lo conozco de la Selección. Fuimos a la China Cup juntos. Es un excelente arquero, viene de hacer una gran temporada en la que fue campeón. Acá la idea es competir de la mejor manera para que a la U le vaya bien.

¿No se siente con una ventaja para ser titular?

No, para nada. Yo siento que en el puesto de arquero no es como antes que se mantenía siempre. Ahora la pelea es día a día.