Victoriano Cerda pasa cuentas y le da con todo a Rodrigo Goldberg

Victoriano Cerda, presidente de Huachipato, ha tenido buenos motivos para celebrar en los últimos meses tras haber conseguido el título de la Primera División de la temporada 2023. Ahora, en pleno proceso de conformación del plantel para el torneo de este año, ha aprovechado para referirse a las dudas sobre el accionar del mandamás acerero que Rodrigo Goldberg, actual comentarista y ex gerente deportivo de los laicos señaló sobre una injerencia importante que ha tenido en las decisiones de la concesionaria azul.

“Goldberg miente y lo hace de forma grosera y descarada. Tanto él como Sergio Vargas sí me pidieron jugadores y lo hicieron directamente, está por escrito”, comenzó señalando en diálogo con ESPN Chile.

“Entonces cuando ellos dicen que no quisieron jugadores del club, no es verdad. No solamente quisieron a Nacho Tapia, sino que en su momento hicieron consultas por Cristián Cuevas y Cris Martínez”, complementó.

Además, en la oportunidad reiteró que no tiene ningún tipo de relación con Universidad de Chile (particularmente desde que Sartor pasó a tener el control mayoritario de Azul Azul), pese a la serie de situaciones afines que cruzan a acereros con azules.

“Lamentablemente en el país existe una cuestión que cada vez es más frecuente y que cada vez está muy estudiada en la psicología y en la psiquiatría. Lo que nosotros vemos en los seres humanos es el reflejo de uno mismo. Cuando yo pienso que toda la gente es ladrona, es porque probablemente yo sea ladrón”, declaró.

Por otra parte, al ser consultado sobre su relación con el presidente de Azul Azul, Michael Clark, Cerda dijo que “no conocía a Michael Clark antes de que entrara a Universidad de Chile. Nunca antes lo había visto, no me había topado con él y no tenía idea quién era. Lo conoció después de que llegó a la U y, de ahí en adelante, que él haya tenido una relación con una empresa que compró otra a la que yo estuve vinculado por varios años atrás, son especulaciones que son complejas de asimilar”.

En cuanto a una eventual participación o injerencia en la U, el directivo siderúrgico expuso: “No tengo ninguna relación con la propiedad de Universidad de Chile. Esta cuestión la he dicho en más de una oportunidad, pero la puedo repetir 20 mil veces. Entiendo que vende... No tengo absolutamente ninguna influencia ni injerencia ni en Universidad de Chile ni en otro club que no sea Huachipato. Antes de Universidad de Chile, me colgaron la propiedad de San Marcos de Arica”, aseguró.

De hecho, llegó a equiparar con sus palabras una situación de la contingencia política respecto a un exministro del gobierno del Presidente Boric. “Mentir es muy fácil y lo que le ocurrió al ministro Giorgio Jackson... Uno puede caerle bien, caerle mal, ser de izquierda, ser de derecha... La gente tiene que empezar a hacerse cargo cuando son dichos injuriosos, calumniosos o difamatorios. También se me achacó la propiedad de La Serena”, afirmó Cerda.