Oposición y propuesta de condonación del CAE: estrechará aún más las finanzas públicas y es una “lápida” para el proyecto tributario

Fue un tema que se fijó en la discusión del presupuesto 2024. Para viabilizar la discusión del erario fiscal el gobierno firmó un documento de compromisos con los parlamentarios. El texto de 55 puntos aborda distintas temáticas. Una de ellas permitió destrabar los recursos para el Ministerio de Educación.

El punto 29 de ese protocolo dice que “el Ejecutivo se compromete a ingresar, antes de la tramitación del Proyecto de Ley de Presupuestos 2025, un proyecto de ley para la creación de un nuevo mecanismo de financiamiento y modernización para la educación superior. La propuesta incorporará medidas administrativas y legislativas para la reorganización de los instrumentos actualmente existentes”. Si bien en esa frase no se menciona la palabra condonación del CAE, la interpretación que hizo el mundo político no fue otra que esa: que habrá algún tipo de condonación.

¿Qué fue lo que pasó esta semana? El ministro de Hacienda, Mario Marcel, al ser consultado por distintos medios de comunicación sobre si esa propuesta seguía en pie, respondió lo siguiente: “Desde que se despachó el presupuesto 2024 hay un compromiso de presentar una propuesta en septiembre próximo y eso no ha cambado: en septiembre próximo vamos a tener la respuesta muchas de las interrogantes que se han planteado”. Es decir, se mantiene ese compromiso.

Pese a que era algo que ya estaba en agenda, nuevamente volvió a generar debate y reparos entre los diputados de la oposición.

Uno de ellos es el diputado de la UDI, Guillermo Ramírez, quien sostuvo que “es una gran irresponsabilidad y lo que busca es que el Presidente Boric lo anuncie el 1 de junio. Es un premio para quienes no han pagado y no para quienes sí lo han hecho”. En ese sentido, añadió que “no hay reforma tributaria que recaude el costo de condonar el CAE y por lo mismo es un portazo definitivo a la reforma tributaria”.

En RN, que integra la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Miguel Mellado, añade que una propuesta como esta lo “único que hará es que se estrechen aún más las finanzas públicas de lo que ya están”. Por lo mismo, añade que “de perseverar es una lápida a la idea de la reforma al impuesto a la renta”. El legislador añade que “con esta propuesta lo que se busca es que el Presidente retome el apoyo de su 30%”.

La diputada de la bancada RN e integrante de la Comisión de Hacienda, Sofía Cid, sostiene que “el gobierno cada cierto tiempo vuelve a levantar este tema, que no sólo fue una promesa de campaña del Presidente Boric, sino que le permitió a él y su generación llegar a La Moneda. Por lo mismo, creo que este año, cuando tenemos elecciones, lo usarán para mantener contenta a su base de apoyo”.

Para la diputada, “más allá de las consideraciones políticas, me parece un descriterio plantearlo ahora, cuando las prioridades de las personas son otras: controlar la delincuencia, mejorar las pensiones, la salud y la educación”.

No obstante, Cid apunta que “más allá de lo que pase con el CAE, no hay ningún espacio para avanzar en una reforma tributaria que suba los impuestos a las personas y eso lo tiene claro el ministro Marcel. No están las condiciones económicas para seguir cargando la mano a la gente de clase media y a las pymes”.

El diputado del partido Republicano, Agustín Romero también se suma a las críticas: “Pensar en aumentar impuestos cuando en las prioridades del gobierno están el perdonar deudas como el CAE, no solo afecta la justificación de la reforma tributaria, sino también el financiamiento de la de pensiones. La pregunta es ¿hay dinero para perdonar el CAE, pero no para mejorar las pensiones?”. En ese contexto enfatiza que “es lamentable que el gobierno siga empeñado en condonar el CAE, lo cual demuestra su desconexión con los problemas reales de los chilenos”.

La opción del refinanciamiento

Desde el oficialismo, el senador y presidente de la Comisión de Hacienda, Ricardo Lagos Weber (PPD) entregó otra mirada al respecto: “Dado el actual escenario político en el Senado, y donde el oficialismo no contaría con los votos necesarios para aprobar una iniciativa de ley en esa línea, sería más partidario de lograr un refinanciamiento de la deuda, pero en mejores condiciones para los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE)”, dijo en entrevista con Meganoticias.

En ese sentido, recordó que “durante la discusión del Presupuesto 2024, surgió este tema y se generó un protocolo que decía que, durante este año, antes de la discusión del nuevo Presupuesto, se iba a discutir el CAE; sin embargo, no creo que se haya abordado con el concepto de condonación. Puede haber mecanismos de refinanciamiento, pero no pondría una rúbrica definitiva sobre de una condonación”.

Y siguió en su argumentación: “Podemos evaluar mecanismos para asegurar el pago, o dar una iniciativa distinta, pero toda la propuesta sobre el pacto fiscal no ha sido para efectos de financiar el pago de la deuda del CAE y creo que se deben buscar alternativas distintas para esto, porque se puede contemplar el aumento de recursos a través de diversos mecanismos, pero eso no estaba contemplado para resolver cualquier tema en función del pago del CAE”.