Polémica con BYD escala: Corfo afirma que si no empieza a producir en 2025, la firma china perderá cuota asignada de litio

Hace 2 horas Tiempo de lectura: 4 minutos

Polémica con BYD escala: Corfo afirma que si no empieza a producir en 2025, la firma china perderá licitación

José Miguel Benavente afirmó que el gobierno tiene a tres ministerios, además de Corfo, apoyando a la firma asiática para obtener un terreno para instalar una planta de US$ 290 millones. Ya han presentado cinco propuestas de terrenos y BYD aún no responde por la última de ellas. Si BYD no cumple con el plazo establecido, perderá el derecho a usar parte de la producción de SQM y “entra el tercero que quedó en la lista de espera”