La tristeza de Garin tras su eliminación en el Abierto de Australia: “No tiene mucha explicación; duele mucho”

Christian Garin (88° del ranking ATP) cayó sorpresivamente en la primera ronda del primer Grand Slam del 2024 a manos del australiano Christopher O´Connell (71°) en un intenso partido que tuvo cinco apretados sets. Tras cuatro horas y 21 minutos, el ariqueño dio sus impresiones a El Deportivo sobre el duelo que finalizó en derrota por 3-6, 7-5, 4-6, 6-1 y 7-5.

La desazón de Gago

El escenario entre ambos deportistas Top 100 fue a cancha 3 del Melbourne Park. Allí, Garín contaba con un gran apoyo de algunos compatriotas que llegaron a arengarlo a pesar de la vasta presencia local que alentaba al australiano.

Luego de estar un set y break arriba en el inicio, Gago no pudo sostener la ventaja en la segunda manga. En el quinto juego, O’Connell batalló y consiguió el primer quiebre a su favor. A pesar de la arremetida del chileno que igualó las acciones 3-3, el deportista 71° del mundo apretó y dejó estéril la reacción de la raqueta nacional con un cierre de 7-5.

Luego, el jugador de 27 años volvió a imponer condiciones en el tercer parcial mostrándose confiado de su saque y finalizándolo con victoria 6-4. Sin embargo, en el cuarto set fue apabullado inapelablemente por O´Connell, quien aprovechó las dudas de Garín en el cuarto y sexto game y puso las cosas 6-1.

De esa manera, todo se definía en el quinto y decisivo set. Con un clima fiel al estilo de Copa Davis o final de Grand Slam producto del caldeado ambiente entre ambas fanaticadas, el australiano tuvo saque para punto de partido cuando iban 5-4, no obstante, fue en ese momento que se vio un tenis de primer nivel por parte de Gago, quien quebró de forma magistral con un revés que levantó la ovación de todos los compatriotas que llegaron en masa al circuito con sede en Melbourne. Sin embargo, con el correr de los minutos el chileno no pudo sostener el alza en su juego y su rival se quedó con los siguientes dos games y el match.

Tras finalizado el encuentro, El Deportivo pudo obtener las primeras declaraciones de Christian Garín tras ser eliminado en el Abierto de Australia de 2024. “El segundo set me complicó más de la cuenta porque lo tenía bien controlado, me hice un break muy tonto y después el partido cambia mucho, pasa a ser una batalla. Yo creo que el segundo set me pasó un poquito la cuenta porque lo debería haber ganado, estaba dominando bastante cómodo y pierdo dos games rápido y después tengo un break point en un juego que me hace un ace, tira saque y red, dos líneas”, dijo el oriundo de Arica haciendo cuentas de lo que fue su partido ante el australiano.

Con una tempranera eliminación de la primera competición grande del año, Gago no escondió su desazón por dejar Melbourne anticipadamente. “Son partidos que a veces no tienen mucha explicación y duele mucho, pero a seguir”, cerró el 88° del mundo.

Con esta caída, Christian Garin terminó repitiendo su mismo destino del Abierto de Australia 2023. En aquella oportunidad, el tenista nacional fue superado por el estadounidense Sebastian Korda en la primera ronda del certamen.