Christian Garin no levanta cabeza y se despide batallando en su debut en el Abierto de Australia

Christian Garin (88° del ranking ATP) no consiguió levantar cabeza en su debut en el Abierto de Australia. Por la primera ronda del Grand Slam, el tenista chileno terminó cayendo en cinco sets de 3-6, 7-5, 4-6, 6-1 y 7-5 contra el australiano Christopher O’Connell (71°).

El primer set arrancó de forma positiva para la raqueta nacional. En el segundo juego ya había conseguido quitarle el servicio al competidor local en la segunda chance que se generó. De ahí en adelante, Gago siguió dominando, teniendo la posibilidad de quebrar en el sexto y octavo game para cerrar antes la manga. No obstante, el oceánico se las arregló para salvarlos.

Al final, solo mantener su saque le sirvió al tenista nacional para llevarse el primer parcial por 6-3.

Ya en el segundo set, el duelo comenzó pareció desnivelarse en el quinto juego, instante en el que O’Connell consiguió su primer quiebre a favor. Claro que fue rápidamente neutralizado por Garin en el siguiente, emparejando el duelo 3-3.

El duelo siguió parejo hasta el 12° juego. Cuando Garin intentó forzar el tie break, el 71° del mundo apretó su juego e hizo sufrir al chileno que vio cómo perdía su servicio y el segundo set por 7-5.

Claro que en el tercero el ex 17° del mundo volvió a mostrar confianza, quebrando de entrada. Si bien tuvo más chances de hacerlo, el australiano terminó defendiéndose de buena manera y Garin pasó adelante otra vez, llevándose el parcial por 6-4.

En la cuarta manga, Garin comenzó a perderse. El esfuerzo terminó pasándole la cuenta. Si bien quebró de entrada, no pudo confirmarlo. Luego, el el cuarto y sexto game sufrió otras pérdidas de servicio que le permitieron a O’Connell igualar el duelo por 6-1.

Ya en el set definitivo, el duelo terminó inclinándose para el local que dio el primer golpe al quitarle a Gago el saque en el quinto juego. Más adelante, en el décimo game, Garin pudo recuperarlo, pero luego no lo pudo confirmar quedando 6-5 abajo.

De esta forma, al chileno solo le servía obtener el quiebre para forzar la definición al tie break y casi lo consigue. El tenista nacional consiguió tener un punto de quiebre, pero no lo pudo aprovechar y O’Connell terminó llevándose el set por 7-5, el partido y el cupo en la segunda ronda del Grand Slam.

Tras el partido, Christian Garin entregó sus impresiones por la derrota. “El segundo set me complicó más de la cuenta porque lo tenía bien controlado, me hice un break muy tonto y después el partido cambia mucho, pasa a ser una batalla”, comenzó señalando a El Deportivo.

“Yo creo que el segundo set me pasó un poquito la cuenta porque lo debería haber ganado. Estaba dominando bastante cómodo y pierdo dos games rápido y después tengo un break point en un juego que me hace un ace, tira saque y red, dos líneas. Son partidos que a veces no tienen mucha explicación y duele mucho, pero a seguir”, complementó.

De esta forma el Abierto de Australia se queda con dos chilenos. Nicolás Jarry, quien viene de completar una de las mejores temporadas de su carrera, alcanzando el 18° lugar del planeta. Deberá medirse contra el italiano Flavio Cobolli (95°), proveniente de la qualy.

Por otro lado, Alejandro Tabilo deberá estrenarse compitiendo contra el estadounidense Aleksandar Kovacevic (103°) que viene desde las rondas clasificatorias.