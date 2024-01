El presente de la camada chilena ilusiona en Australia

Alejandro Tabilo se da cuenta que la bola se va larga y sonríe. Levanta los brazos y su equipo celebra. A sus 26 años, el tenista nacional gana por primera vez un torneo ATP. El 250 de Auckland y lo logra venciendo en la final al japonés Taro Daniel. El nacido en Canadá llega al Abierto de Australia en su mejor momento. Luego de un 2023 complejo, ha tenido un inicio de temporada excepcional. En dos semanas logró meterse en el top 50 del ranking ATP (este lunes aparecerá en el puesto 49°).

Desde su sorpresiva eliminación en los Juegos Panamericanos ante el paraguayo Daniel Vallejo han pasado dos meses y medio. Todo ha sido en alza de ahí en adelante para el chileno. Logró quedarse con dos Challenger, el mencionado ASB Classic y llegar al primer certamen grande del año como el segundo nacional con mejor clasificación, solo por detrás de Nicolás Jarry.

“Ha sido una semana increíble, estoy realmente feliz de terminar de esta manera. Gracias a mi equipo y a mi familia. Hace dos años, a partir de la final de Córdoba, mi tenis estuvo subiendo. Trabajamos mucho anímica y mentalmente”, señaló tras su victoria de este sábado. Claro que no tiene mucho tiempo para celebraciones. Este domingo debuta en el Australian Open en la ronda inicial, ante el estadounidense Aleksandar Kovacevic. El encuentro está pactado no antes de las 21 horas de Chile.

Jarry quiere dar el golpe

Nicolás Jarry es el número 1 del país. Su gran meta de la temporada será entrar en el top 10. Actualmente figura en el lugar 18° del ranking ATP y su rendimiento en Australia es fundamental para enrielar. A mitad de semana sufrió una sorpresiva derrota en Adelaida que instala una cuota de dudas.

Aun así, su presente y el de Tabilo permiten a la camada nacional festejar algo que hace un lustro no ocurría: tener a dos chilenos en el top 50. La última vez había sido en 2019, con Jarry y Garin. Ahora, el Príncipe busca seguir escalando y para eso debe superar al italiano Flavio Cobolli (102°, 21 años), que viene desde la fase previa. El duelo se jugará hoy, a las 21 horas.

El hecho de que venga desde la ronda clasificatoria, según el santiaguino, aumenta la complejidad del enfrentamiento. “Creo que es desventaja jugar con un jugador de la qualy. Les sirve para estar aclimatados a la superficie, vienen con buena sensación. De seguro va a ser una dura batalla, donde tengo que seguir haciendo mi juego, y estar fuerte mentalmente”, recalcó.

Garin busca levantarse

Christian Garin (88°) inicia el año con un Grand Slam y buscando dejar atrás los momentos complejos que ha pasado durante las últimas temporadas que lo han privado de mostrar el nivel que en algún momento lo llevó a estar en el top 20. “Estoy contento de que estoy sano, algo de lo que tengo muchas ganas esta temporada. Tengo ganas de este año poderlo jugar entero, van dos o tres años sin poder terminar un año completo y este año sin duda prefiero eso, es un objetivo”, señaló en diálogo con El Deportivo. Gago debutará ante el australiano Christopher O’Connell (71°) en la competición.

El arranque del curso será con Paul Capdeville como entrenador. Alguien con quien tienen una relación de amistad hace una década. “Él sabe perfecto todo lo que me ha pasado, lo que quiero mejorar y lo que no. Incluso cuando estaba trabajando con otros entrenadores siempre estuvo ahí. Ahora se dio de cierta forma para que podamos trabajar y hemos trabajado bien. Vivió mucho de lo que me ha pasado a mí también y creo que eso es importante, me da tranquilidad, me da orden y eso es lo que yo necesito en este momento”, sentenció sobre su coach.