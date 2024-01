La potente acusación del hijo de Diego Maradona: “Mataron a mi padre y tengo una idea de quién pudo ser”

Diego Maradona sigue generando revuelo, incluso después de su muerte. Las causas del deceso del Pelusa todavía no son del todo esclarecidas. Ese día 20 de noviembre del 2020 en que el mundo vio partir a uno de sus más talentosos exponentes aun genera eco, sobre todo, en los más cercanos al otrora jugador. Es por eso que durante la última jornada, el primogénito del criado en Villa Fiorito alzó la voz.

“Hay una investigación abierta. Nosotros tenemos mucha fe en la justicia argentina. Estoy convencido de que esto no debería haber terminado así. Mataron a mi padre. No es mi trabajo decir quién lo hizo, tengo mi propia idea pero no puedo decirla. Lo abandonaron a su suerte cuando algo se podría haber hecho”, lanzó Diego Maradona Sinagra.

Diego Armando Maradona y su hijo del mismo nombre.

En efecto, en Argentina hay ocho personas que son acusadas en el juicio por la muerte del Pibe de Oro por la figura de homicidio simple con dolo eventual, todos médicos que estuvieron relacionados con el fallecimiento del exfutbolista. Entre ellos destacan la presencia del neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov. Esta decisión fue adoptada y comunicada por la Tercera Sala del Tribunal de Alzada, compuesta por Carlos Fabián Blanco, Gustavo Adrián Herbel y Ernesto García Marañón, en abril de 2023.

Los motivos de Maradona Jr.

Los dardos de Diego Maradona Sinagra se explican por una promesa que realizó en el momento que su padre falleció. “Hasta el último día de mi vida lucharé por la justicia. La sensación de vacío nunca desaparecerá. Pero el cariño que todo el mundo le muestra alivia el dolor, al menos en parte. Intento ver las cosas desde el lado positivo. Luché durante mucho tiempo con mi madre y con toda la familia por el reconocimiento de la paternidad, y al final tuve el privilegio de estar cerca de él y tener una relación normal entre padre e hijo. Fueron cuatro años muy bonitos”, expresó el italiano.

No es para menos. El vínculo entre Maradona y su primer hijo fue algo polémico desde el nacimiento de este último, el 20 de septiembre de 1986, solo meses después del mayor logro deportivo de su papá. En aquel entonces, el ex campeón del mundo ya estaba comprometido con Claudia Villafañe, quien fue su primera esposa y la madre de sus dos hijas. Maradona Jr., como fue denominado el pequeño Diego, nació de un amorío entre el Pelusa y la joven napolitana Cristiana Sinagra.

Debido a esto, el ídolo transandino se demoró muchos años en reconocer a Maradona Sinagra. Primero un tribunal italiano determinó que las pruebas de ADN indicaban que sí era su primogénito, esto en 1993. Sin embargo, recién en 2003 lo reconoció frente a su círculo cercano y en 2007 lo haría públicamente. Años más tarde, en 2013, el Barrilete Cósmico se refirió por primera vez a la situación estando en su país. “Es mi hijo, lo amo mucho y es muy parecido a mí”, señaló.