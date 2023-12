“No sé qué hacía ahí”: la increíble historia tras el homenaje de Lionel Messi a Diego Maradona

El 29 de noviembre se cumplieron tres años de uno de los homenajes más emotivos (y más esperados) luego de la muerte de Diego Armando Maradona. El jueves 25 del undécimo mes, en 2020, el Pelusa había dejado de existir. Una noticia que remeció al mundo entero. Gente ligada al fútbol y personas que jamás en su vida siguieron aquel deporte se sorprendieron por lo sucedido. El ídolo transandino no dejaba indiferente a nadie.

Tras el fallecimiento del oriundo de Villa Fiorito, el mundo estaba expectante a lo que pudiera hacer Lionel Messi para recordarlo. El rosarino ha sido catalogado como el gran heredero de la 10 de Maradona en la Albiceleste. Muchos, sobre todo después del Mundial de Qatar, los ponen a la par. Claro que la relación entre ambos no solo fue algo entre dos cracks de épocas distintas, sino que Maradona fue entrenador de la Pulga. Nada menos en que en Sudáfrica 2010. Además, compartieron en diferentes instancias, como actos protocolares o programas de televisión.

Messi sabía que debía hacer algo que marcara la diferencia. Por eso, en el partido entre el Barcelona, su club de aquel entonces, y Osasuna, el capitán de la selección argentina realizó uno de los gestos más recordados. Anotó el cuarto tanto blaugrana y al momento de festejarlo se sacó la casaca de su institución. Debajo llevaba una camiseta de Newell’s Old Boys, equipo del que es hincha, correspondiente a la temporada 1993. Llevaba la 10 de Maradona, que militó en los leprosos en aquel año.

“La noche anterior al partido estaba acostado con Antonela (Rocuzzo) y le decía: ‘Algo tengo que hacer’. En mi casa tengo una parte de museo con trofeos y camisetas. Entonces fui a ver que había, buscando una de la Selección o algo de Diego. Subí y me encontré que la puertita, que siempre está cerrada, estaba abierta. En una silla estaba la 10 de esa camiseta de Newell’s. Entré y la vi. No sé porqué estaba ahí. Ni me acordaba que la tenía. La vi así y dije: ‘Ya está’. Fue increíble”, relató Leo Messi al momento de recordar su tributo.

Un gol de ambos

Las coincidencias no pararon. Esto porque el gol que le marcó Lionel Messi al Osasuna en aquella emotiva jornada fue muy parecido al único tanto que hizo Diego Armando Maradona con el elenco de Rosario. Una jugada extremadamente similar, con la salvedad de que se gestó en perfiles distintos del campo.

A los 73′, el ídolo de Barcelona recibió, dejó en el camino a dos futbolistas y definió con un zurdazo al ángulo, inatajable para el guardameta. Justo después vino el mencionado homenaje. Sin embargo, igual de llamativo es el tanto que el Pelusa le hizo a Emelec, 27 años antes, en un enfrentamiento amistoso.

El Diego recibió, dejó a un marcador atrás y lanzó un derechazo (su pie menos hábil) que se coló en la escuadra. Una finalización semejante a lo hecho por la Pulga, décadas más tarde, precisamente para recordarlo y llevando debajo la polera que defendió el fallecido volante ofensivo. “Es un día muy triste para todos los argentinos y para el fútbol. Nos deja pero no se va, porque el Diego es eterno. Me quedo con todos los momentos lindos vividos con él y quería aprovechar para enviarle el pésame a toda su familia y amigos. QEPD”, había escrito el actual ariete del Inter Miami el día del fallecimiento de Maradona, en su cuenta de Instagram.