Seis meses antes de su muerte: el día en que Diego Maradona le pidió ayuda a Marcelo Ríos para dejar el alcohol

Este viernes se emitirá la participación de Marcelo Ríos en el programa Podemos Hablar de Chilevisión. En dicha instancia el ex tenista nacional tocó varios temas. Uno de ellos fue la relación que tuvo con el fallecido Diego Maradona.

“Lo conocí una vez en Viva el Lunes, estuvimos conversando y una vez yo salí a comer y estaba ahí. Amigos no, pero también me pidieron ayuda para él”, comenzó señalando sobre el astro argentino.

Además, en la ocasión dio a conocer una historia sobre Maradona poco antes de que muriera. “Cuando él estaba muy enfermo, unos seis meses antes de morirse, él estaba en un campo. Esto no lo he contado nunca. Me llamó David Nalbandian, muy amigo de él, me habló sobre el pellet; yo alguna vez me puse un pellet y él había escuchado. Entonces, me dijo si yo le haría el favor de ir a hablar con él, con Maradona, que no se iba a saber, que me pasaban a buscar, que me llevaban para allá y yo hablaba con él, que le explicara qué era el pellet y todo eso”, comenzó narrando.

Luego agregó que “entonces, yo le dije que no porque el pellet no es para sanarse… Todos sabemos que él le hacía a la coca o al alcohol… ya era una enfermedad grave. El pellet es para no tomar. Yo le dije ‘yo no soy doctor ni nada, le puedo explicar, pero el pellet no te va a salvar de lo que está metido él’. No le iba a servir de nada que fuera y al final no lo hice, pero me hubiera encantado estar ahí, me hubiera encantado conversar con él”, reconoció Ríos.

El llamado a Maripan

Otra de las anécdotas que sacó a relucir el Chino incluyó una que sostuvo con Guillermo Maripan. El zurdo aseguró que llamó al jugador del Monaco para conversar sobre la relación que, en ese momento, sostenía con Constanza, su hija mayor.

“Mira, yo no soy celoso y con la Cony tengo harta confianza y me cuenta todo. No tengo idea cómo llegó ahí. O sea, sé cómo llegó ahí, sé cómo se conocieron y todo. Le gustó, es cosa de ella. Duraron poco”, dijo.

“Nunca lo vi, pero era cosa de ella, yo la apoyaba en lo que hiciera, y sí te puedo contar que tuve una conversación con Maripán. Tuve una conversación, yo lo llamé, lo llamé para preguntarle cosas. Suena como amenaza; yo no amenazo, hablo cosas que a mí me interesan de mi hija y se las digo, él verá cómo las toma”, continuó.

Sobre los detalles de la llamada cuenta que fue “para explicarle cuál era la situación”. “La situación mía, la situación de lo que estaba pasando entre ellos y qué podría suceder, en qué estaba él y que tuviera cuidado. Que tuviera cuidado porque era mi hija. Tampoco era amenazarlo y en ese momento la Constanza se enojó conmigo, porque me metía en la cuestión, y tiene toda la razón porque no lo conversé con ella primero. Pero él lo entendió, fue una conversación bien”, complementó.

“En buena onda, obviamente yo sabía quién era Maripán, sabía que jugaba en la selección. Aparte, yo tuve unas conversaciones con Medel, yo hablo con Medel de repente y me contó hueás, y ese como es poco carbonero. Conversaciones y todo y ahí me contaba cuestiones, después de eso se me ocurrió llamarlo. Todo en buena onda”, añadió, junto con señalar que lo encontraba “malo” como futbolista.