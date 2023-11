Las hijas de Maradona destrozan a Macri: “Sos insignificante para el mundo”

El triunfo de Javier Milei en las elecciones presidenciales argentinas ha dado para muchas interpretaciones. Las hay en términos políticos, económicos y sociales. También las hay en términos positivos y negativos. Y, finalmente, las hay en términos futbolísticos.

Mauricio Macri, ex presidente de Argentina y ex timonel de Boca Juniors, además de postulante a una de las vicepresidencias del club xeineize en los próximos comicios se inscribió con una alusión vinculada al balompié. Una frase, ciertamente controvertida que no tardó en generar ruido.

¿Una era que terminó?

“Se terminó la época de Maradona. Era disruptivo y trasgresor. Todos dependían de él. Ahora, hubo un equipo en el que cada uno cumplió su tarea y acompañó a Messi, un líder pro-familia, humilde, querido en todo el mundo”, disparó el empresario, con quien el Diez protagonizó álgidas polémicas.

“Messi es un líder totalmente positivo que el argentino valoró, no tengamos como ídolo al vivo trasgresor”, añadió el político, como una comparación de los estilo de liderazgo de ambos astros, marcadamente diferentes.

Giannina Maradona y Dalma Maradona junto a Diego. (Foto: AP)

Los juicios de Macri alcanzaron, también, a la orgánica del fútbol argentino. “Ha hecho cosas en términos populistas aberrantes: suspender descensos todo el tiempo, cada vez sumar más equipos a la Primera División. No existe la competencia, la meritocracia ni el fair play (...) lo que ha hecho -Claudio- Tapia es imperdonable”, declaró, por ejemplo, respecto de la administración de la AFA..

“Argentina por suerte ahora cambió y va a ir hacia una organización del fútbol más moderna que permita que los socios voten para traer a alguien que invierta”, añadió, dando pistas respecto de un cambio estructural en el fútbol trasandino.

Fuego de vuelta

Las respuestas no tardaron en producirse. “Esta es la parte que no entiendo. Hagan sus cosas, hablen de sus proyectos ¡Y dejen a mi papá en paz!”, disparó Dalma, la hija mayor del Diez, en su cuenta en Instagram. “Tuvieron mucho tiempo para decirle las cosas en la cara y no lo hicieron. Ahora son todos guapos”, insiste, en una clara alusión a Macri.

“El único problema que van a tener es que cuanto más lo quieran ningunear, más grande se hace”, lanza.

Giannina Maradona, la otra hija del matrimonio entre Maradona y Claudia Villafañe, le habló directamente a Macri. “Sé que soy insignificante para vos, pero vos sos insignificante para el mundo. Mi papá, en cambio, no. Ni siquiera para vos, porque aún después de estar en el cielo seguís dedicándole tu rencor, tu odio, tu tiempo ¿Será porque nunca se arrodilló ante tu poder”, dispara.

“Ojalá que en su paso por la tierra les des un cuarto de las alegrías que les dio mi padre a los argentinos. Ojalá alguien se tatúe tu nombre, tu cara, ojalá que alguien se emocione con tus logros, que se sienta orgulloso de ser argentino porque vos, con tu trabajo, lo representas en el mundo”, plantea.

La última reflexión alude a las últimas declaraciones de Lionel Messi, quien valoró profusamente el legado de Maradona. “Y si tenés algo de tiempo, mira lo que piensa Messi del número 10″, le aconseja.