Juicio de históricos de Sudamérica a la caída libre de la Roja: “Chile ya no infunde el respeto de antes; Sánchez y Vidal cumplieron un ciclo”

El comienzo de la selección chilena en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026 ha despertado gran decepción, no solo en el país, sino también entre los especialistas de toda la región.

Y es que el técnico Eduardo Berizzo no le encontró la vuelta al equipo, tanto que decidió renunciar a la banca después del pálido empate sin goles frente a Paraguay, en el estadio Monumental. Un escenario adverso en el que la escuadra nacional ahora debe levantar cabeza cuando visite a Ecuador, país en el que nunca ganó por Eliminatorias. Este complejo escenario viene arrastrándose hace años, en el que la Roja no logra destacar.

Chile ya no despliega ese juego de toque y sometimiento a los rivales, el mismo que lo llevó a ganar dos títulos de Copa América de manera consecutiva: Chile 2015 y la Copa Centenario de Estados Unidos en 2016.

Es más, tampoco inspira el temor de otrora, con fracasos sucesivos en las Eliminatorias para Rusia 2018 y Qatar 2022. La última gran actuación del equipo fue la semifinal de la Copa América de 2019, cuando el Perú de Ricardo Gareca goleó por 3-0.

“No hay recambio”

En medio de este mal momento, los cuestionamientos sudamericanos surgen espontáneos. El equipo nacional chileno suma apenas 5 puntos de 15 en la carrera por llegar al Mundial de 2026 y, los mismos que antes llenaban de elogios a la Roja, ahora reconocen la crisis.

Así queda claro en las palabras del colombiano Jorge Luis Pinto, el mismo técnico cuyo equipo de Colombia fue goleado 4-0 por la Roja en 2008, cuando la selección nacional era dirigida por Marcelo Bielsa, rumbo a la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010.

“Chile ya no infunde el respeto que marcaba en épocas anteriores. No se encuentra el equipo ni tampoco a los jugadores. No aparecen esos futbolistas que deben ser el recambio de todo ese éxito pasado”, dice el DT mundialista con Costa Rica en Brasil 2014.

De paso, reconoce que los grandes pilares de la Generación Dorada ya no muestran la misma dinámica. Es más, según la opinión del técnico cafetalero, la mayoría de ellos debiera entregar el testimonio a otros futbolistas más jóvenes.

“Yo creo que Chile debiera recurrir a otros elementos. Ahí tienes el caso de Gary Medel, por ejemplo, pienso que tiene que dar espacio a otros jugadores más jóvenes, siempre mirando el futuro”, fue la lapidaria sentencia de Pinto en conversación con El Deportivo.

Más duro es en sus críticas fue con Arturo Vidal y Alexis Sánchez. Según su parecer, debieran dejar el camino abierto a aquellos que sí jugarán la próxima Copa del Mundo, en caso de que la Roja logre el objetivo.

“Sánchez y Vidal ya cumplieron un ciclo y se debe buscar quién los reemplace, deberían dar espacio a otros jugadores que quizás están siendo tapados. No sé si esos grandes referentes están para jugar las Eliminatorias, menos para llegar al Mundial”, argumentó el colombiano.

“Saber retirarse”

Néstor Clausen, campeón del mundo con Argentina en 1986, apoyó la tesis del recambio. Incluso, afirmó que los jugadores experimentados de cualquier selección del planeta deben saber cuándo dejar al primer equipo.

“En el caso de los jugadores mayores de Chile como Medel, Sánchez o Vidal también tienen que darse cuenta. Porque tienen un pasado futbolístico que tienen que defender con el presente. Ellos, en determinado momento, se ganaron el cariño del hincha y tienen que ser inteligentes para saber si el estado de forma actual les permite seguir manteniendo un buen nivel para que el hincha no se empiece a decepcionar de ellos”, dijo el exzaguero de Independiente.

El transandino agregó que, para que exista esa renovación, los jugadores más jóvenes deben estar preparados para asumir la responsabilidad. No se trata solo de jubilar a los mayores para dar paso a una nueva generación.

“Tampoco se puede desprender de todos los jugadores de experiencia al mismo tiempo. Es cuestión a de analizar a aquellos que estén en mejores condiciones. Es el técnico quien decide si será titular, pero ya que estén dentro del plantel, es bueno”, confirmó Clausen.

Una opinión similar a la del boliviano Carlos Borja, capitán de su equipo nacional en la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994. Para el exvolante de Bolívar si los mayores ya no entregan lo mismo que en procesos anteriores, definitivamente deben salir.

“Se esperaba mucho más de Chile, otra vez se ha quedado y parece que solo va a pelear el séptimo cupo con Paraguay, Perú y Bolivia. Parece que ya no funcionan Arturo Vidal, no funcionan Medel y los otros jugadores de ese equipo estelar. Se ha estancado el fútbol chileno. Se acabaron los Alexis Sánchez y los Vidal. Sin embargo, tienen que dejar su espacio a través de la presión de los que vienen de abajo. Otra cosa es que haya jugadores para hacerlo”, dice el altiplánico.