La revelación más íntima (y emotiva) de Lionel Messi con Diego Maradona

Lionel Messi le dedicó unas sentidas palabras a Diego Maradona. Lo hizo en medio de un diálogo que sostuvo con Zinedine Zidane en septiembre en Estados Unidos en el marco de una publicidad para la marca deportiva Adidas.

“Para nosotros los argentinos, el 10 es un número muy especial porque ves el 10 y se te viene Maradona a la cabeza. Queríamos ser como él, si bien después ninguno llegó a ser como él, el deseo era ese. Maradona era el 10 y el jugador que admirábamos”, sostuvo el rosarino en el diálogo con el francés.

“Yo a Diego lo vi poco, cuando fue a Newell’s en su etapa final tenía seis o siete años y no me acuerdo, igual que el Mundial de 1994. Era chico, no recuerdo mucho. Después vi videos”, complementó el capitán de la Albiceleste.

“Es nuestro referente, nuestro ídolo. Para nosotros Diego es algo muy fuerte que va a seguir estando por muchísimos años más, no tengo dudas. Mis hijos saben de Diego sin haberlo visto nunca, por video, por lo que contamos”, dijo más adelante.

Otro tema que resaltó fue su aprecio por Juan Román Riquelme y Pablo Aimar -su ídolo de infancia- y aprovechó el momento para reflexionar sobre este puesto en la cancha.

“Se perdió mucho ahora. La posición que tenía antes reflejaba que era el enganche, ahora con el 4-3-3 o el 4-2-2, es verdad que quedan pocos. El 10 nuestro, que caracterizaba al 10 argentino, Riquelme, Aimar, hay pocos o no hay. El 10 no entra en esos sistemas o es difícil meterlo. Por eso se perdió la formación de esos jugadores”, cerró sobre el asunto.

La imagen de Diego Maradona acompañó a Lionel Messi en el Mundial de Qatar 2022. Foto: Reuters.

Claro que no fue todo, porque dentro de la conversación también destacó cómo ha sido la relación de sus hijos con el balompié. “A mis hijos les encanta el fútbol, son unos apasionados los tres. Son chiquitos, generalmente cuando sos chiquito te gusta estar arriba, hacer goles. O ya tenés que nacer sino con la locura de ser arquero, que te guste ir al arco, pero generalmente lo lindo es hacer goles, estar ahí arriba. Pero bueno, son chiquitos. Pero sí que están todo el día con la pelota”, indicó.

Elogios mutuos

Dentro de la conversación también se dieron el tiempo para expresar la admiración que se tienen cada uno. Zidane indicó sobre el argentino que “Leo es magia. Es lo que me gusta, no estamos todos los días juntos pero hoy es un día importante para decirle la admiración que tengo por él. Es pura magia, sabía lo que había que hacer y ver a alguien así… casi sabía lo que iba a hacer cuando lo miraba. Cuando lo veo hacer eso digo, esto ya está. Es lo que quiere ver la gente en el fútbol, un jugador como pocos”.

Por su parte, Messi resaltó sobre el francés que “para mí Zidane es uno de los más grandes de la historia. Siempre lo admiré y lo sufrí también cuando estaba en el Madrid porque yo era del Barcelona. Me acuerdo la época de los Galácticos, de la Copa Europa, que tenían un equipazo, pero él siempre fue un jugador diferente, tenía arte, magia, todo. No es porque esté acá pero para mí es uno de los más grandes de la historia. Tengo muchos recuerdos de él”.

Otro punto interesante en la conversación fue el momento e el que el galo le preguntó por un partido que volvería a jugar y el actual jugador del Inter de Miami escogió la final del Mundial de Brasil 2014.

“Las cosas pasan porque tienen que pasar, no me arrepiento de nada, de todo el recorrido y el camino que me tocó hacer. Tuve la suerte de tener muchas alegrías, tristezas también en el camino por no haber conseguido el objetivo, pero si se dio así es porque tenía que ser así. Pero así y todo, la espinita de la final del 2014, en el Mundial... Si bien la pude dibujar un poco después con este Mundial (Qatar 2022), va a quedar ahí. Por decir uno”, expuso.