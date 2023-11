Ahora otra atleta acusa ser borrada de Santiago 2023: “Martina Weil entró en mi lugar aunque no tenía marca en 100 metros”

No se detienen los problemas en el atletismo nacional. A las denuncias de Poulette Cardoch y Berdine Castillo ahora se suma la de Viviana Olivares, quien acusa haber sido sacada de la posta 4x100 un mes antes de Santiago 2023. La oriunda de Ovalle además dice que su puesto fue ocupado por Martina Weil, quien no registra oficiales en 100 metros durante 2023.

Una situación que nuevamente genera problemas dentro de la Federación Atlética de Chile, quienes al ser consultados por El Deportivo aclararon que la Comisión de Atletas va a tomar este caso y que el jueves tendrán una reunión donde podrán conocer los antecedentes. “En el otro caso (Cardoch y Castillo) sí tenemos más opinión porque tuvimos que intervenir”, comenta Juan Luis Carter, presidente del ente que rige el atletismo en el país.

La denuncia de Olivares de todas formas es clara: haber sido sacada de la posta 4x100 femenina pese a ser la tercera marca nacional en los 100 metros planos. Es decir, el mismo criterio que no se cumplió con Poulette Cardoch y con Berdine Castillo, se estaría pasando a llevar en su caso, ya que Martina Weil no tiene tiempos oficiales en dicha distancia durante 2023.

Si uno recurre a World Athletics puede ver las mejores marcas de cada atleta federada, tanto por año como a lo largo de sus carreras. En el caso de Viviana Olivares su registro más rápido lo logró el 14 de septiembre de 2023 en la Pista Atlética Eliana Gaete. Marcó un tiempo de 11 segundos y 64 centésimas.

Martina Weil en cambio, durante la actual temporada no tiene una sola marca en los 100 metros. Solo aparecen tiempos individuales 200 y 400 metros. De hecho, en el portal oficial sus últimas pruebas de 100 metros están registradas en 2017, en campeonatos disputados en Santiago.

“Nos comunicaron que los criterios habían cambiado”

Viviana Olivares explicó toda su situación en el matinal de CHV “Contigo La Mañana”. “Yo sabía que corría esta carrera hasta el 18 de septiembre. Después nos comenzamos a juntar con el equipo y ahí fue cuando nos comunicaron que yo no iba, que los criterios de selección habían cambiado”, comienza relatando la oriunda de Ovalle.

Ahí también explicó los motivos por los que cree fue borrada de la prueba. “Martina entró en mi lugar aunque no tenía marca en 100 metros, pero sí tenía super buena marca en 200 metros y el entrenador me dio a entender que ese era el motivo por el que yo no estaba de titular”, indicó.

Sobre estos cambios de criterio, que irían en total desacuerdo según lo expresado por diferentes autoridades en torno a las denuncias de Cardoch y Castillo, la atleta confesó que no recibió explicaciones ni detalles. “Cuando los pedí no me los dieron y no se respetaron las marcas, nada. Lamentablemente solo tuvimos que aceptar las decisiones del técnico. Yo lo conversé con todos las personas que saben de esto y son dirigentes y tampoco tuve una respuesta clara”, remató.

“Yo me siento super afectada por esto y lo atribuyo a que la información que deberíamos todos manejar no se deja clara, que los dirigentes no son claros al momento de tomar decisiones y encuentro que debería haber alguien encargado en relevo que le tome el real peso a lo que nosotros hacemos, trabajamos todo el año y más este año que era tan importante para todas”, concluyó.