“Se llevan un paquete; un gordo que está acabado”: presidente de Napoli revela detalles inéditos de su viaje a Barcelona para fichar a Diego Maradona

En 1984 Diego Maradona no lo pasaba bien en Barcelona. El argentino, que había llegado dos años antes desde Boca Juniors, no llenó las expectativas de los fanáticos Blaugranas ni de buena parte del medio español. Por lo mismo, el Pelusa quería cambiar de aires y Napoli aparecía como una muy buena opción. Corrado Ferlaino, icónico expresidente del reciente campeón de la Serie A, recuerda su viaje para intentar cerrar un fichaje que terminó marcando la historia de la institución.

Con motivo de los 97 años de Napoli (el 1 de agosto), el exmandamás desclasifica detalles increíbles de la llegada del Pelusa al club. Cuenta que posterior a la firma de Maradona, tuvo una conversación con un barman que lo dejó pasmado: “Cuando compré a Maradona, luego de firmar un contrato muy caro, que era el más elevado del mundo en ese momento, estaba muy cansado porque había venido en un avión privado desde Nápoles a Barcelona sin casi dormir, por lo cual mientras esperaba en el aeropuerto para poder volar nuevamente a Italia, fui al bar y el barman me preguntó: ¿eres italiano?, sí, le dije, soy napolitano, y él me miró sorprendido. Me respondió: ‘napolitano, qué casualidad, acabamos de hacerle una estafa a Napoli”, comenzó relatando Ferlaino.

“‘Le vendimos a Maradona, se llevan un paquete’. En ese momento, bebía un whisky y con el comentario del barman me atraganté, tras lo cual le pregunté: ‘¿por qué una estafa?’, y me contestó que Diego estaba gordo, acabado y por eso se lo sacaban de encima”, confesó el expresidente. El trabajador de ese bar evidentemente no sabía que estaba hablando precisamente con quien llevó a cabo ese trato.

A pesar del susto, Ferlaino no se arrepentía en ese momento del jugador que fichó: “Hicimos una gran negociación, nos llevamos al mejor del mundo. Maradona se quería ir, no estaba conforme en Barcelona, entonces ellos querían hacer ver que Diego no servía, que estaba terminado, pese a que aún era muy joven. Era el mejor de todos”.

El tiempo le dio la razón

Maradona llegó a la Serie A por una cifra cercana a los 10,5 millones de dólares. El 5 de julio de 1984 se estrenó con la camiseta del Napoli, la que defendió durante siete temporadas con inolvidables frutos: dos de Serie A (1986/1987 y 1889/1990), una Copa de Italia (1986/1987), una Copa de la UEFA (1988/1989) y una Supercopa de Italia (1990).

Con la camiseta de Napoli, Maradona anotó 115 goles en 259 partidos.

Como si fuera poco, dos años después de esa conversación en un bar entre Corrado Ferlaino y el barman, el Barrilete Cósmico se coronó campeón del mundo con la selección argentina en México 86, en una cita planetaria en la que fue la gran estrella.

Por último, el exmandamás de la institución del sur de Italia entre 1969 y 1993, utiliza a Messi para explicar este comportamiento de los hinchas del Barcelona: “Los catalanes son así, no saben cuidar a sus ídolos, ahora le pasó con (Lionel) Messi, también lo dejaron ir”.