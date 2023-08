Unión Española se querella contra Víctor Méndez por estafa tras ser transferido al CSKA de Moscú

El traspaso de Víctor Méndez al futbol ruso sigue dando vueltas en Chile. Esto después de que Unión Española presentara una querella por estafa en contra del jugador tras la transferencia al CSKA Moscú oficializado en julio de 2022.

Los rojos reclaman al jugador el cobro del 10 por ciento del traspaso (US$250 mil), dinero que el club ruso le estaría pagando al futbolista y que este debía hacer llegar a las arcas hispanas.

Claro que la sociedad deportiva asegura que, además, dicha comisión también es disputada por el jugador. Esta situación quedó clara en mayo de este año.

Todo se dio en el contexto de la salida de Andrés Iniesta como jugador del Vissel Kobe de Japón, instancia que Unión Española querían ocupar como rostro de la universidad que auspicia al club.

En medio de los comentarios surgió el de Méndez que señalaba “mejor páguenme los 250 (mil dólares) que me deben”.

Claro que estas palabras no cayeron bien en su ex club, que emitió un comunicado en el que señalaban que “A raíz de un comentario realizado por el Sr. Víctor Méndez en sus redes sociales, Unión Española desmiente enérgicamente tal información y se reserva el derecho de analizar las acciones legales que correspondan ante tal calumnia”.

Distancia evidente

Después de este intercambio de mensajes, Víctor Méndez aprovechó el diálogo con el medio partidista Independencia Hispana para dar algunas muestras del quiebre entre las partes.

“Para serte sincero, mi negociación fue bastante caótica, con muchas trabas. Estuve dos meses con una incertidumbre grandísima, porque decían que sí, después otros días que no, al final se terminó concretando y era lo que yo quería”, señaló en la oportunidad.

Víctor Méndez con la camiseta de Unión Española en febrero de 2022. Foto: Agencia Uno.

Respecto al dinero que reclamó a los hispanos, sostuvo que “la gente del club lo sabe y las personas que estuvieron en la negociación también lo saben. Es muy doloroso, porque tratan de manchar mi nombre. A uno lo tratan de mentiroso, que estoy levantando alguna calumnia, y eso es totalmente falso. Yo estoy cobrando lo que a mí me corresponde: el 10 por ciento de la venta a CSKA Moscú”.

“Renuncié a muchas cosas para poder salir del club. Prácticamente, fue una extorsión, porque si yo no firmaba los documentos que ellos me solicitaban, yo no podía salir de la institución”, añadió.

Por último lanzó que “la verdad es que a mí se me faltó el respeto, siendo que yo no me pude despedir de la gente, pero tampoco me fui 100 por ciento mal del club, yo al club le dejé bastante dinero y no sé qué han hecho con el porqué el club sigue estando de la misma manera en la que me fui”.

Cabe señalar que la operación que llevó al jugador a Rusia reportó cerca de 2,5 millones de dólares a las finanzas del equipo rojo, los cuales fueron cancelados a través de una empresa subsidiaria del club, debido al bloqueo que pesa sobre las instituciones de ese país euroasiático por la guerra en Ucrania.

En lo deportivo, Víctor Méndez se terminó coronando campeón del fútbol ruso. En la liga jugó 26 partidos, 22 de titular, con un total de 1.902 minutos. Fue el octavo jugador del equipo con más minutaje en el torneo local. A esto hay que añadir los 12 partidos de la Copa de Rusia, de los cuales arrancó en ocho, con 791′.