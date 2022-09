Tras su desvinculación con Pepe Vendrell: Garin reaparece en la academia de Patrick Mouratoglou entrenando junto a Medvedev

Christian Garin vive otro momento de cambios en su carrera profesional. Luego de desvincularse de Pepe Vendrell y de perderse la serie de Copa Davis ante Perú por una lesión, el chileno vuelve a comenzar de cero para encontrar su mejor versión. En esa búsqueda la costa francesa aparece como el punto de partida. Allí entrenó con Medvedev y mostró indicios de quién podría ser su nuevo técnico.

Un posteo en sus redes sociales activó los rumores. El 79° del mundo entrenando en las instalaciones de Academia de Patrick Mouratoglou en Biot, Francia. Un recinto, que cuenta con más de 30 canchas y en donde han pasado algunos de los jugadores más top del circuito, transformándose en el centro de preparación habitual de Stefanos Tsitsipas, Holger Rune y Bianca Andreescu.

De hecho el entrenamiento de “Gago” fue con Daniil Medvedev, ex número uno del mundo y personaje habitual de las canchas de la academia. El ruso vive desde hace ya varios años en Mónaco, ciudad que queda a menos de 50 minutos de las instalaciones de Mouratoglou, por lo que regularmente hace sus pre temporadas y concentrados allí.

La sesión, que quedó al descubierto gracias al post del nortino, contaba con otro detalle. El chileno etiquetó en la historia Pierre Debrosse, entrenador de 30 años que trabaja en la academia gala y estaría trabajando con él mientras prepara su retorno al circuito. El estratega francés no tiene experiencia ATP pero actualmente dirige a la tenista rusa Ksenia Efremova , quien con 14 años recién cumplidos es una de las jugadoras más prometedoras del mundo. En mayo pasado ganó con un torneo junior J5 con la edad mínima para competir en el circuito ITF.

Captura de la historia subida por Garin a Instagram.

Cabe recordar que el chileno ya había visto acción en la Academia Mouratoglou, ya que allí había disputado durante la 2021 el evento “Ultimate Tennis Showdown”, un torneo de exhibición promocionado por Patrick, jefe del centro de entrenamiento y coach de Simona Halep en la actualidad.

Solo el tiempo dirá si esta relación se mantiene o si las prácticas en las canchas techadas de la academia fueron solo un episodio casual en la preparación para la gira europea que se viene en el siguiente tramo del calendario y que marcaría el retorno de “Gago” al circuito.

El chileno no ve acción desde el US Open, torneo que disputó en agosto y que marcó un punto aparte de su recuperación tras una lesión en la muñeca, ya que antes del Grand Slam norteamericano el ex 17 del mundo se había perdido Montreal, Cincinnati y Winston Salem, y luego del torneo que se disputa en Nueva York, se bajó de los ATP de San Diego y Seúl.