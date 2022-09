Berizzo pierde a un representante de la Generación Dorada para el duelo frente a Qatar

La Roja se prepara para su próximo duelo amistoso contra Qatar en Viena. En la previa de este encuentro el seleccionador nacional Eduardo Berizzo comentó cómo ha sido la preparación para este enfrentamiento, pensando en dejar atrás la derrota contra Marruecos en el duelo anterior.

Uno de los primeros cambios será en la zona defensiva. El primer duelo de la gira europea lo disputó con una línea de tres jugadores en el fondo, la que ahora pasará a tener u hombre más.

“Vamos a jugar con línea de cuatro para resolver de otra manera el ataque rival, que son dos atacantes. No construyendo una línea de tres centrales, si no que con un volante incrustado que nos permita tener más gente en el medio y no utilicemos tanta gente en el inicio del juego y sí en el pase de salida”, explicó Brizzo.

A su vez, en el arco habrá otro cambio. El encargado de defender la portería será Gabriel Arias “porque queremos ver porteros y rendimientos. Brayan lo ha hecho bien y ha demostrado sus cualidades, pero también queremos ver a Gabriel en acción para poder compararlos. Esa es la idea de que estemos juntos aquí”, expresó el DT.

Por otro lado, informó que el Equipo de Todos tendrá tres bajas confirmadas. Charles Aránguiz, Erick Pulgar y Guillermo Maripán no estarán disponibles para este partido. “Erick tiene un esguince que lo tiene sin entrenar desde el partido con Marruecos y Charles arrastraba una lesión en el tendón de Aquiles que se agravó”.

En cuanto al juego contra los anfitriones de la Copa del Mundo de este año, Berizzo quiere sostener “la presión el mayor tiempo posible, una presión alta que nos de quites peligrosos a favor. A mí manera de ver el juego, la presión es un recurso ofensivo porque ofrece quites ante una defensa desarmada. Estuvimos muy cerca de quitarle la pelota a Marruecos”.

“Qatar es un equipo que contragolpea, que sale rápido, que espera, que sale directo y que apoya su juego en los dos atacantes, muy ágiles y muy rápidos”, complementó sobre el próximo rival de la Roja.

Tareas pendientes

En este duelo, el técnico argentino buscará corregir los puntos bajos que tuvo el elenco nacional en su primer encuentro de esta gira contra Marruecos. Tras la caída por 2-0 el estratega apuntó que “El trámite del partido no nos era favorable porque nuestra circulación de pelota era demasiado previsible y lenta, no encontramos espacios. En la única ocasión que encontramos un pase hacia adelante fue en la ocasión de Ben Brereton”.

“Nuestro partido con el balón en los pies no fue bueno, tuvimos pérdidas muy peligrosas. Nos espera trabajo para encontrar movimientos y adueñarnos del balón con más profundidad del que tuvimos hoy. El partido no se jugó bien con el uso de la pelota, no fue variado ni inteligente para encontrar el mejor pase”, remarcó.

“El partido de hoy nos muestra una realidad ante un equipo que en dos meses compite en un Mundial. Debemos seguir buscando fórmulas que nos den un juego que nos permita atacar con más claridad”, planteó.

El duelo entre Qatar y Chile está programado para este martes 27 de septiembre a partir de las 14.00 horas.