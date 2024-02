El castigo que arriesga Colo Colo por las graves denuncias e incumplimientos durante la Supercopa de la vergüenza

La Supercopa de la vergüenza trae coletazos. Lo que prometía ser una fiesta en el duelo que marcaba el retorno del Estadio Nacional para el fútbol, terminó en un nuevo episodio de violencia que dejó guardias, carabineros e hinchas heridos. Se registraron daños que fueron avaluados en más de $ 100 millones, que deberán ser cubiertos por la ANFP, en su rol de organizador del evento.

El catastro de los destrozos se desglosa en 300 butacas, 750 kilos de estructura en mal estado, 25 m2 de rejas inutilizables y 100 m2 de la nueva pista atlética que resultó quemada. En este último caso, el director nacional del IND Israel Castro señaló a El Deportivo, en la víspera de la final, que se tomarían medidas de protección de la moderna implementación. “Va a estar tapada en los sectores de Andes y Galería Norte y Sur”, había adelantado la autoridad.

En el Cacique, en todo momento, se desligaron de la responsabilidad de los graves hechos de violencia ocurridos en Ñuñoa. “No estuvimos a cargo de la organización, no creemos que el estadio Monumental debiese recibir sanciones porque este encuentro se jugó en el Estadio Nacional”, dijo Alfredo Stöhwing, el presidente de Blanco y Negro, en una de sus primeras intervenciones en el reducto ñuñoíno.

Arturo Vidal intenta dialogar con los barristas en la pista atlética; algunos registran el momento con sus teléfonos. Foto: AgenciaUno

Daniel Morón, el gerente deportivo, incluso cuestionó la decisión de suspender el cotejo. “Esto no es lo que representa nuestro club. Estamos abiertos a que este partido pueda continuar. Los hechos de violencia no los justificamos de ninguna manera, pero no podemos pensar que por un hecho de violencia hay que de dejar de jugar al fútbol. El día de mañana, cualquier equipo que va ganando pueda cometer un desmán para los puntos”, señaló.

Lo cierto es que en la ANFP asumen su responsabilidad como organizador del evento. Es más, ya corrieron con los gastos de los daños del Nacional, así como también generaron un compromiso con la Corporación a cargo del Memorial destruido para reparar los tablones y, de paso, levantar un protocolo para evitar que ocurran situaciones similares en el futuro.

Más allá de su análisis, Colo Colo sí arriesga una sanción. El Tribunal de Disciplina, frente a los graves hechos que ocurrieron, presentará una denuncia de oficio para castigar a Blanco y Negro por la responsabilidad de lo sucedido. Tal como ha ocurrido en otras ediciones de la Supercopa, los albos deberán asumir sanciones. Así queda establecido en las bases de la Supercopa 2024, en el artículo 21°, en el que se detallan las obligaciones que fueron incumplidas por la parcialidad alba.

“Se prohíbe el ingreso y/o utilización o exhibición de pancartas, lienzos, papeles y todo tipo de propaganda ya sea fija o esporádica, con alusión a referencias de carácter político, religioso, étnico u otro de similar naturaleza por parte del público”, dice el artículo. Uno de los lienzos que colocó la barra de la Garra Blanca en el sector norte del estadio hacía referencia al fallecido expresidente Sebastián Piñera y a la concesionaria Blanco y Negro.

Además agregan que “se prohíbe el uso de fuegos artificiales, extintores, bombas de ruido, petardos u otros elementos similares contemplados en la Ley de Control de Armas y Explosivos. Por excepción se podrían autorizar elementos de animación incluidos previamente en la Propuesta de Partido”. Durante el encuentro, la parcialidad alba lanzó todo tipo de fuego de artificio, provocando incluso la lesión de un guardia privado que terminó con quemaduras grado dos.

En cuanto a las sanciones, indican que “la infracción a estas normas será sancionada con una multa de hasta 100 UF, si existiese responsabilidad del club del cual son hinchas los infractores”. Por último, establecen que “además del árbitro del partido y la Gerencia de Ligas Profesionales, Carabineros y Estadio Seguro podrán informar al Directorio de la ANFP el incumplimiento de los numerales 1 y 2 de este artículo. Sin embargo, será el Directorio el encargado de denunciar al órgano jurisdiccional correspondiente”.

Dentro de esta sanción, además, está la posibilidad de castigar a Colo Colo con la presencia de público en partidos como visitante. ¿Por qué no en partidos de local? Porque Blanco y Negro no fue el organizador del plan de seguridad. De todos modos, algunos clubes ya optaron por no recibir a los fanáticos albos. Este martes, Unión Española avisó que no venderán entradas a forofos albos para el duelo que se jugaré en el Santa Laura.

La otra denuncia que complica al Cacique

Este martes, a través de la página oficial de la ANFP, se dio a conocer el informe arbitral de José Cabero, quien describe lo sucedido en el Estadio Nacional y también lanza una grave acusación contra Colo Colo.

El escrito detalla los incidentes, pero además sindica a los albos de no obedecer ciertas instrucciones, lo que claramente podría complicar al Cacique. “Hinchas del club Colo Colo lanzan petardos, bombas de humo, bombas de estruendo al ingreso de los equipos al campo de juego”. Y agrega: “Durante todo el primer tiempo se mantienen arriba de las rejas de contención y seguridad instaladas en el sector norte de la pista”.

Cabero en su descripción explica las razones de la demora para reanudar el segundo tiempo. “El delegado del partido informa a los clubes y a la cuaterna arbitral que el retorno al campo de juego para el segundo tiempo solo se realizará cuando la autoridad indique que existen las condiciones favorables”, indicó.

Sin embargo, es en este punto donde se desata la polémica. “Pese a ello, el club Colo Colo regresa a la cancha sin la autorización respectiva. Finalmente, el segundo tiempo se inicia con 12 minutos de atraso”, denunció.

Asimismo, el réferi explicó cómo se determinó interrumpir el encuentro. “Se evalúa la situación en conjunto con las autoridades del encuentro y se procede a suspender definitivamente a los 78 de juego”, reveló.

De paso, detalla los daños ocurridos por la parcialidad alba. “Rompieron asientos y parte de la estructura que protegía la pista de recortán para lanzarlos hacia la zona de exclusión, incendiaron un sector de la galería y quebraron tablones del memorial ubicado en la misma galería”, sentenció.

Los antecedentes de la Supercopa 2022

La historia de violencia en la Supercopa se viene arrastrando hace varios años. En la memoria están los graves hechos de violencia que ocurrieron en Concepción, en la victoria del Cacique frente a Universdad Católica, por 2-1. Hubo un hincha apuñalado, en un enfrentamiento entre parcialidades que también obligó a suspender el encuentro durante largos tramos del cotejo.

En aquella oportunidad, el Cacique y los Cruzados fueron sancionados con un partido de visita sin público. El Tribunal de Disciplina justificó su decisión, pese a que ambos elencos intentaron responsabilizar a la ANFP en su rol de organizador del evento deportivo.

“En una época que existe absoluto consenso de lo peligroso que son los hechos de violencia en los estadios y la necesidad imperiosa de prevenirlos, combatirlos y sancionarlos, no es dable permitir ni aceptar que por la sola circunstancia que el organizador del espectáculo no sea el club al que adhieren los participantes en tales actos, éstos queden fuera de la jurisdicción disciplinaria/deportiva”, justificó el orgáno autónomo de la sede de Quilín.