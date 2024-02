Morón cuestiona la suspensión de la Supercopa: “No podemos pensar que por un hecho de violencia hay que dejar de jugar al fútbol”

La Supercopa no tuvo ganador. A todas luces, Colo Colo iba a ser el contundente ganador sobre Huachipato. Sin embargo, la hinchada alba obligó a la suspensión del duelo producto de una serie de hechos de violencia.

Quedaron poco más de diez minutos por disputar, además de los descuentos, cuando el duelo fue paralizado. En el entretiempo ya se había vivido una situación similar, que incluso terminó con parte de la Garra Blanca viendo el segundo tiempo desde la pista atlética del Estadio Nacional, en una imagen que resultó siendo insólita.

Aún quedan pasos por seguir, pues el duelo no está finalizado oficialmente. De hecho, este lunes el directorio de la ANFP determinará si se reanuda o no.

Asi llegaron las diferentes réplicas por lo ocurrido. Daniel Morón, por ejemplo, fue tajante en cuestionar los violentos hechos que marcaron el cotejo entre albos y acereros. “Es deplorable la situación que hemos vivido”, arrancó diciendo el gerente deportivo de Blanco y Negro.

Dudas en la suspensión

El directivo de la concesionaria que rige a Colo Colo no se detuvo ahí, realizando un duro análisis y mostrándose abierto a reanudar el juego: “Esto no es lo que representa nuestro club. Estamos abiertos a que este partido pueda continuar. Los hechos de violencia no los justificamos de ninguna manera, pero no podemos pensar que por un hecho de violencia hay que de dejar de jugar al fútbol. El día de mañana, cualquier equipo que va ganando pueda cometer un desmán para los puntos”, complementó.

“La postura de Huachipato era similar. Ellos entienden que sería una pésima señal que se dé por suspendido el partido. Todos los jugadores estaban muy molestos, estaban con el afán de que continuara esto, faltando 12 minutos... Creo que si esto se hubiese terminado en el entretiempo, se hubiera justificado más”.

Finalmente entregó detalles sobre los pasos a seguir: “Hemos estado en reunión con la gente de la ANFP y Huachipato. Mañana tienen reunión de directorio y seguramente tomarán una decisión. Esperamos la reunión de directorio de mañana y ver qué pasará”, sentenció.