El informe de Carabineros para suspender la Supercopa que la ANFP y las autoridades desoyeron

El domingo 11 de febrero, luego de dos años de espera, el Estadio Nacional volvió a albergar un partido de fútbol. La Supercopa entre Colo Colo (campeón de la Copa Chile) y Huachipato (campeón de la Primera División) fue el evento encargado de hacer rodar la pelota en los pastos de Ñuñoa.

Los albos llegaban en busca de su cuarto título, lo hacían con Jorge Almirón como nuevo DT a la cabeza, además del flamante regreso de Arturo Vidal, que tras largos 17 años de espera volvía a disputar un partido de manera oficial con la camiseta del Cacique.

En tanto, los acereros, ahora bajo el mando del entrenador argentino Javier Sanguinetti, pretendían mantener los buenos resultados luego del título de la temporada pasada, por lo que era ideal un triunfo para arrancar de la mejor manera posible la campaña 2024.

El encuentro como tal terminó de la peor manera posible, pues un incendio en la galería norte del recinto provocado por simpatizantes del Cacique, obligó a que el cuerpo arbitral decidiera suspender de manera definitiva el encuentro. Sin embargo, hubo algunas señales de advertencia en los días previos que fueron desoídas por las autoridades.

Las advertencias

El jueves pasado, Carabineros propuso la idea de suspender el encuentro debido al peligro que suponía. De entrada, avisó que no contaba con el contigente policial necesario para cubrir el evento por los diferentes episodios en los que estaban desplegados a lo largo del país. Entre el incendio que afectó a la Quinta Región y prestar seguridad en las diferentes ceremonias que se realizaron para despedir al expresidente Sebastián Piñera, los efectivos acusaron que no tenían el personal suficiente para presentarse en el Estadio Nacional.

Por otro lado, las autoridades policiales hicieron ver a la Delegación Presidencial, encabezada por Constanza Martínez, que Santiago 2023 no había hecho entrega de la totalidad del recinto; que todavía existían múltiples trabajos pendientes en el Parque Estadio Nacional; que no todas las cámaras de seguridad no funcionaban y que estaba en curso un proceso administrativo de certificación. Estas mismas observaciones se reiteraron en la visita a terreno que se llevó a cabo el viernes.

Mientras tanto, las instituciones gubernamentales, que tampoco objetaron la realización del encuentro, ya anunciaron que se encuentran trabajando en conjunto con las autoridades para dar con el paradero de los involucrados y aplicarles las sanciones correspondientes. Sin embargo, a la luz de los hechos, el plan de seguridad estuvo lejos de funcionar.

Desde la ANFP, aseguran que agregaron cuatro cámaras de seguridad. Además, dos de ellas habían sido instaladas en la cancha por ellos mismos, y eso permitió aprobar el encuentro, y que en la reunión del viernes las dificultades se centraron principalmente en la falta de dotación policial.

Sucesos trágicos

Con todos esos ingredientes sobre la mesa, el entusiasmo que se había generado tanto en hinchas como en los propios planteles de los equipos, hacía prometer un lindo espectáculo familiar. Si bien en un inicio el aforo autorizado para el encuentro era de 45 mil personas, este se debió reducir a 32 mil por orden directa de Carabineros.

Lo anterior se debió principalmente a la serie de acontecimientos trágicos por los que ha estado pasando el país durante las últimas semanas. En primer lugar se encuentran los devastadores incendios forestales que afectaron enormemente a la Región de Valparaíso, que según información publicada en el último resumen de incendios del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), ya van 4.678 personas damnificadas, mientras que el Servicio Médico Legal (SML) mantiene las víctimas fatales en 131.

Las 8.542 hectáreas incendiadas, 5.212 viviendas destruidas y las más de 20 mil personas que se vieron de alguna u otra forma afectadas por el fuego, obligaron el traslado de una gran cantidad de uniformados a dicha región.

Pero eso no lo es todo, pues a lo anterior se le sumó el trágico fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera luego de un accidente en helicóptero tras capotar en el lago Ranco, razón por la cual el actual mandatario del país, Gabriel Boric, decretó funeral de Estado, lo que implicó un alto despliegue de las fuerzas policiales.

A raíz del alto desgaste que implicaron los acontecimientos ya mencionados, las autoridades policiales dieron la orden de reducir el aforo para desplegar menos policías.