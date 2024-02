Certificación del Nacional, riñas del pasado y hasta el Festival de Viña del Mar: la trastienda del golpe del gobierno al fútbol chileno

En Universidad de Chile había expectación con el inicio del campeonato 2024, especialmente por el regreso al Estadio Nacional. Desde noviembre del año pasado que los azules han trabajado para retomar la localía en el reducto de Ñuñoa, que vuelve a ser epicentro del fútbol tras los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023. Para el domingo estaba programado el debut en el certamen ante Cobresal. Sin embargo, eso no sucederá.

El informe de Carabineros, sumado al aporte técnico que entregó Estadio Seguro, hizo que la Delegación Presidencial optara por suspender el partido. Mientras en la U aseguran haber cumplido con todas las exigencias (incluyendo las que se fueron sumando a última hora), en la Delegación Presidencial, Carabineros y Estadio Seguro se reparten culpas del duro golpe al fútbol chileno. Lo ocurrido este domingo, en la Supercopa de la vergüenza, terminó por desechar cualquier tipo de vuelta al Nacional.

El subsecretario Manuel Monsalve adelantaba la problemática de albergar el encuentro. “La decisión de la autorización o suspensión del partido es una facultad que está radicada en la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana en este caso, en el Estadio Nacional. He tenido la posibilidad de conversar tanto con Carabineros de Chile, como con Estadio Seguro, como con la Delegación. Quiero reiterar que la facultad final de suspender o de autorizar y bajo qué condiciones se autoriza es de la Delegación Presidencial”, comenzó diciendo la autoridad en un punto de prensa. “Ya sabemos que estamos en medio de una emergencia, que estamos desplegando puntos de control en la Región Metropolitana. Por lo tanto, hay una alta tensión respecto al recurso policial. El principal factor es que no hay la cantidad de Carabineros que se requieren para resguardar la seguridad de un evento de esta naturaleza”, sostuvo.

La cronología de la suspensión

17 de noviembre de 2023. Ignacio Asenjo, gerente general de Azul Azul, se reúne con la Delegación Presidencial, para planificar la vuelta de los laicos hasta el Estadio Nacional durante la temporada 2024. La concesionaria alista un plan de seguridad especial, asumiendo la importancia de resguardar el Parque Nacional, que juntó a miles de chilenos durante la realización de los Panamericanos. Se sostienen numerosos encuentros con distintas autoridades regionales, miembros de Estadio Seguro, Carabineros, Metro y la Municipalidad de Ñuñoa, además de personeros del IND y la administración del Estadio Nacional para afinar el regreso que se concretaría en la temporada 2024.

Martes 6 de febrero. A 12 días del partido con Cobresal, Universidad de Chile presenta el plan operativo para medirse frente a los nortinos. Se acuerda que los ingresos serán por Grecia, Pedro de Valdivia y Marathon. Sin resolución exenta, el operativo fue aprobado por las autoridades presentes: Delegación Presidencial, Carabineros, Estadio Seguro, IND y Municipalidad de Ñuñoa. Este plan incluía número de guardias, disposición y características de enrejado, protección de pista recortán, horarios de apertura y sistemas de vigilancia, entre otros elementos importantes para la organización de todo partido de alta convocatoria. Todo parecía estar en orden.

Lunes, 09.00 horas. A menos de 24 horas de la Supercopa de la vergüenza, en la que los destrozos de la Garra Blanca obligaron a suspender el partido entre Colo Colo y Huachipato, Ignacio Asenjo, el gerente general de Azul Azul, se comunicó con Israel Castro, el director del IND encargado del Estadio Nacional, para tantear lo que se venía. El funcionario de la concesionaria repasó diferentes puntos del plan que se venía trabajando desde el 17 noviembre. En el diálogo, se acordó que el día martes se efectuaría la reunión formal con el resto de las autoridades, la que se llevó a cabo en la sala de prensa del coliseo. La idea era seguir adelante con la planificación del partido y sumar los puntos que fuesen necesarios para reforzar lo conversado, asumiendo que los graves incidentes en la Supercopa traerían coletazos.

27 DE AGOSTO DE 2022/SANTIAGO Hinchas de Universidad de Chile a la salida del equipo, durante el partido v‡lido por la vigŽsima tercera fecha del Campeonato Nacional 2022, entre Universidad de Chile y Universidad Catolica, disputado en el Estadio Nacional. FOTO: SEBASTIAN ORIA/AGENCIAUNO

Martes, 10.30 horas. En el Estadio Nacional, se presenta la Delegación Presidencial, Estadio Seguro, Carabineros, la Municipalidad de Ñuñoa y Azul Azul. En una extensa reunión, las autoridades adelantan que se deberán doblegar los esfuerzos para resguardar la seguridad de los asistentes, frente al comportamiento de la Garra Blanca.

En la cita, Carabineros entregó sus primeros reparos al plan ya visado de manera informal. Exige más guardias privados (de 360 a 400), solicitud que fue aceptada por el club. También pide más cámaras para poder tener el control absoluto de lo que está sucediendo minuto a minuto en las graderías. Además, la autoridad solicita agregar una cuarta vía de ingreso: a Grecia, Pedro de Valdivia y Marathon se le suma la calle Guillermo Mann. Esto obligará a los azules a destinar más guardias, además de extensiones de rejas para resguardar la zona.

También se informa que el aforo se reduce de 45 mil a 32 mil personas, pidiendo cerrar parte de la galería norte para resguardar el Memorial de los Derechos Humanos, que fue dañado por la parcialidad del Cacique. Las autoridades exigen que las vallas papales para ingresar al estadio se dispongan a 8 kilómetros de la entrada principal, cuando en un principio se había acordado que se instalarían a 3 kilómetros. La U, amarrada de manos por la cercanía del encuentro, acata a todo lo solicitado. La reunión finaliza y solo falta la firma de la Delegación Presidencial para oficializar el partido.

Asenjo explicó la cita. “Nos reunimos con distintas autoridades, con la Delegación Presidencial, Estadio Seguro, IND, Carabineros, Metro y con la Municipalidad de Ñuñoa y estamos tranquilos para lo que va a ser el partido del día domingo. Hemos trabajado en una operación de seguridad importante, con nuevas medidas y esperamos que este domingo tengamos una fiesta en el retorno de nuestro equipo al Estadio Nacional”, declaró. “Hoy se nos informó que el aforo para este partido será de 32.000 personas, los lamentables hechos de la Quinta Región hacen que mucho contingente policial de la Quinta Región y de la Región Metropolitana todavía estén ocupados de esos temas, así que por ahora tendremos un aforo de 32.000 personas. Esperamos que el buen comportamiento y la organización que preparamos para este partido nos permita ir aumentando el aforo en los partidos siguientes” cerró el gerente general.

Miércoles, 17 horas. Carabineros presenta un informe a las autoridades políticas en la que pide suspender el encuentro. Se cita a reunión en La Moneda de emergencia para el día jueves. A esa hora, Universidad de Chile entrenaba en el Estadio Nacional, con la noticia de que las 32 mil entradas puestas a la venta habían sido adquiridas. El ingreso por borderó, que deberá ser devuelto a sus fanáticos, está avaluado en una cifra cercana a los $ 500 millones.

20 de Marzo del 2016/SANTIAGO Barra Los de Abajo ,durante el partido valido por la décima fecha Scotiabank 2015/2016 del fútbol de primera A entre Universidad de Chile vs Colo Colo, jugado en el Estadio Nacional. FOTO:FRANCISCO LONGA/AGENCIAUNO

Jueves, 16 horas. Se cita a las autoridades políticas a una reunión de emergencia en La Moneda. La Delegación Presidencial, Estadio Seguro y Carabineros se reúnen para analizar la suspensión del partido, sin la presencia de Azul Azul. Los efectivos policiales detallan el informe para suspender el encuentro debido al peligro que suponía por lo sucedido en la Supercopa. Además, acusan que ocho funcionarios terminaron heridos por los enfrentamientos con la Garra Blanca y que un hincha del Cacique seguía en riesgo vital tras caer al foso del Nacional.

Los efectivos policiales reiteraron lo mismo que en la previa al partido en la Supercopa: no contaban con el contingente necesario para cubrir el evento por los diferentes episodios en los que estaban desplegados a lo largo del país. El partido fue clasificado tipo “A”, es decir de alto riesgo, donde se necesita un contingente de aproximadamente 700 policías de Orden Público. Sin embargo, la institución sólo puede disponer de 500. Los 200 restantes están reforzando las zonas del incendio en Viña del Mar, la vigilancia de los 50 puntos de conflicto que pidió el gobierno, además de otro contingente que está preparando la seguridad para el Festival de Viña del Mar.

Por otro lado, hicieron ver a la Delegación Presidencial, encabezada por el subrogante Jaime Fuentes (la titular Constanza Martínez se tomó vacaciones esta semana), que Santiago 2023 no había hecho entrega de la totalidad del recinto; que todavía existían múltiples trabajos pendientes en el Parque Estadio Nacional; que no todas las cámaras de seguridad no funcionaban y que estaba en curso un proceso administrativo de certificación. “El Estadio Nacional no cuenta con la certificación del recinto para desarrollar un encuentro de fútbol profesional, de acuerdo a la Ley 19.327, artículo 3, del decreto supremo 1.046″, dicen desde Carabineros. Eso sí, el recinto operó anteriormente sin inconvenientes en otros eventos, como Santiago 2023 y espectáculos musicales, con aforo completo. En el Mindep, en tanto, aseguran que el Nacional está en regla, porque cuando se pidió la certificación, se le envió. Y el que no sea de la fecha actual, no significa que no está en regla, avisan.

En Carabineros también tenían otras aprensiones. Aseguran que la barra de Universidad de Chile tuvo un altercado en el amistoso disputado frente a Universidad Católica, en Coquimbo, que podría traer coletazos. Un líder de la parcialidad azul golpeó a un guardia privado, lo que le acarreó ser sancionado con el derecho de admisión. Carabineros expuso que el ambiente podría estar tenso por el castigo que recae sobre uno de los cabecillas. En aquel encuentro hubo siete detenidos: tres por orden vigente, uno por porte de arma de fuego, uno por porte de arma blanca y uno por usurpación de identidad.

Frente a tal escenario, se le pide a Estadio Seguro que elabore un informe técnico para que la Delegación Presidencial sopese los riesgos de realizar el encuentro. “Fue una reunión donde recibimos la opinión técnica de Carabineros, a través de un informe, y nosotros ahora vamos a redactar nuestras recomendaciones para la Delegación Presidencial Metropolitana, que es quien toma las decisiones”, señaló Pamela Venegas, jefa de Estadio Seguro. “Vamos a redactar nuestro informe y nuestras recomendaciones para la Delegación”, insistió, ante los cuestionamiento de la prensa presente en el lugar.

Viernes. El silencio de la Delegación Presidencial marca la agenda de la mañana, pese al compromiso de comunicar la resolución. Más cuando miles de hinchas están expectantes por lo que significa el traslado desde regiones a presenciar el encuentro. Sin embargo, desde diferentes órganos del gobierno, ratifican que el duelo fue suspendido. Recién a las 14 horas, a través de un video, el delegado presidencial (s) Jaime Fuentes ratificó que el duelo no se jugaría.